Poliția Română marchează 45 de ani de la formarea structurii distincte de Transporturi

„Celebrăm, astăzi, 45 de ani de tradiție, onoare și profesionalism ai Poliției Transporturi. Aducem un omagiu polițiștilor care, prin implicare și responsabilitate, asigură zi de zi un climat de siguranță transporturilor feroviare, aeriene și navale”, transmite Poliția Română, într-o informare publicată, joi, pe Facebook.

Ca structură distinctă, Poliția Transporturi s-a format în 15 octombrie 1981.

Polițiștii feroviari

În ceea ce privește atribuțiile, Poliția de Transporturi Feroviare previne furturile din buzunare și bagaje, dar și actele de violență. De asemenea, se ocupă și de controlul personalului feroviar, cum ar fi etilotestele la care sunt supuși mecanicii locomotivelor.

Aceștia sunt responsabili și de verificarea transporturilor de mărfuri pe calea ferată.

Polițiștii din aeroport

Polițiști de la Transporturi Aeriene pot fi văzuți zilnic în aeroporturi, atât cele internaționale, cât și civile.

Aceștia identifică persoanele care încearcă să introducă sau să scoată bunuri din țară încălcând legea sau evitând plata taxelor și impozitelor.

Polițiștii identifică și bunurile de contrabandă care se află în tranzit sau sunt introduse la noi în țară fără documente justificative.

De asemenea, aceștia ajută la gestionarea și înregistrarea obiectelor pierdute sau abandonate în terminale.

Polițiștii de Transporturi Navale

Poliția de Transporturi Navale acționează în porturile maritime și fluviale, precum și pe căile navigabile ale României.

Acești polițiști verifică documentele de bord a navelor, precum fișele de transport și atestatele profesionale a marinarilor de la bord.

Ei verifică și dacă navele au echipajului minim de siguranță, testează dacă marinarii au consumat alcool și monitorizează respectarea regulilor în cazul transportulrulor de mărfuri periculoase sau deșeuri.

Aceștia se ocupă și de paza bunurilor și valorilor în porturi și terminalele navale.