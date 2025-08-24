Polițist din Mureș, cercetat pentru că și-a bruscat și amenințat concubina

La Poliția stațiunii Sovata s-a prezentat sâmbătă o tânără de 18 ani, care a sesizat prin plângere faptul că, în perioada iulie-august ar fi fost bruscată și amenințată de concubinul ei, agent de poliție în cadrul IPJ Mureș.

„În cauză a fost completat formular de evaluare a riscului, acesta reieșind pozitiv. Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, tânăra refuzând monitorizarea electronică. A fost întocmit dosar penal pentru „violență în familie”, urmând ca după realizarea circuitului administrativ cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara, acesta să fie preluat de Serviciul de Investigații Criminale pentru continuarea cercetărilor și stabilirea cu exactitate a stării de fapt”, transmite, duminică, Poliția Mureș.

De asemenea, conducerea IPJ Mureș a dispus, în paralel, demararea cercetărilor interne, prin structura de specialitate.