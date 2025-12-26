Prima pagină » Social » Poluare în locuințe: Aerul din casă poate fi de 20 de ori mai toxic decât cel de afară. Ce greșim în timpul sărbătorilor

În timpul sărbătorilor de Crăciun și Revelion, timpul petrecut în casă te poate expune la poluare și poluanți domestici adesea subestimați, de la sobele pe lemne la fumul din bucătărie. Care sunt riscurile și cum te poți proteja.
Poluare în locuințe: Aerul din casă poate fi de 20 de ori mai toxic decât cel de afară. Ce greșim în timpul sărbătorilor
Andreea Tobias
26 dec. 2025, 12:57, Social

Studiile despre poluare arată realități îngrijorătoare. Aerul interior nu este întotdeauna mai sănătos decât cel exterior. Dimpotrivă. Studii recente arată că în multe cazuri concentrația de substanțe nocive în interiorul clădirilor poate depăși de 10-20 de ori cea exterioară. Acest lucru are implicații relevante pentru sănătate.

Potrivit Ministerului Sănătății italian, printre principalele surse de poluare indoor se numără procesele de combustie pentru încălzire și gătit (lemn, gaz, cărbune). O altă sursă e fumul pasiv de tutun. Și produsele de curățare, mucegaiul și acarienii au doza lor de pericol.

Aceste surse eliberează o varietate de poluanți – de la monoxidul de carbon la compozii organici volatili (COV), de la dioxidul de azot la PM2.5 (particule fine) – toți asociați cu boli respiratorii, cardiovasculare și alergice.

Poluare: Problema sobelor pe lemne

Boom-ul sobelor pe lemne în casele europene – adesea din motive estetice sau pentru a economisi la costurile de încălzire – ascunde o problemă sanitară gravă. Analize independente evidențiază că arderea lemnului și cărbunelui este responsabilă de o parte uriașă din emisiile de particule fine în UE, adesea superioară celei produse de traficul rutier, scrie Fanpage.

O anchetă recentă în Regatul Unit, preluată de mass-media britanică, leagă utilizarea domestică a sobelor pe lemne și cărbune de aproximativ 2.500 de decese pe an. De asemenea, sunt mii de noi cazuri de astm și diabet atribuite poluării generate de aceste surse.

Potrivit experților de mediu și sănătate ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în locuințe cu sobe inadecvat ventilate, emisiile de particule și gaze pot depăși de 100 de ori nivelurile recomandate pentru sănătate. Acești poluanți sunt legați de inflamații cronice, reducerea funcției pulmonare și un risc mai mare de boli cardiace și tumori.

Recomandări pentru reducerea riscurilor

Experții recomandă câteva strategii simple, dar eficiente, pentru a reduce poluarea indoor. E vorba de limitarea frecvenței cu care se reîncarcă soba cu lemne, îmbunătățirea ventilației camerei în timpul și imediat după utilizarea focului și evitarea aprinderii șemineului sau sobei în prezența persoanelor deosebit de vulnerabile. Mai ales dacă în casă sunt copii, vârstnici sau persoane cu probleme respiratorii.

Gătitul: o sursă suplimentară și tăcută de poluanți

Nu doar încălzirea influențează calitatea aerului interior. Activitățile din bucătărie pot contribui semnificativ. Toate tipurile de gătit generează particule și compuși chimici, dar prăjitul produce în special concentrații ridicate de PM2.5 și COV. Aceste substanțe pot irita căile respiratorii și agrava afecțiuni precum astmul dacă ventilația este insuficientă.

Sfatul este să porniți întotdeauna hota sau să utilizați sisteme de aspirare externă în timp ce gătiți. Să mențineți o bună circulație a aerului în bucătărie și în camerele adiacente. O casă bine ventilată și cu o utilizare conștientă a aparatelor de combustie reduce semnificativ riscurile pentru sănătate.

