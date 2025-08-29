Prahova. Bărbat reținut după ce ar fi agresat sexual o fată de 17 ani într-un parc

Un bărbat de 50 de ani a fost reținut după ce ar fi agresat sexual o fată de 17 ani într-un parc, informează vineri IPJ Prahova.

Polițiștii din Vălenii de Munte au sesizați joi cu privire la faptul că o tânără de 17 ani ar fi fost victima unei agresiuni sexuale.

Echipajul deplasat la fața locului a stabilit că bărbatul de 50 de ani ar fi profitat de dizabilitățile tinerei și ar fi agresat-o sexual, inițial într-un parc din orașul Vălenii de Munte, ulterior conducând-o într-o zonă cu vegetație, unde ar fi continuat faptele.

Bărbatul a fost observat de mai mulți locuitori din zonă, care au intervenit pentru a-l opri și au alertat polițiștii prin apel la numărul unic de urgență 112.

Bărbatul a fost imobilizat de polițiști și dus la sediul unității de poliție.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive.