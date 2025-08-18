Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, trimis în judecată pentru viol și violență domestică

Marius Borg Hoiby, fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit și fiul vitreg al prințului Haakon, a fost pus sub acuzare pentru viol, agresiune și alte infracțiuni, în urma unei anchete care a durat un an. El riscă până la 10 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

Marius Borg Hoiby, în vârstă de 28 de ani, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, și fiul vitreg al prințului moștenitor Haakon, a fost pus sub acuzare pentru 32 de infracțiuni, inclusiv viol, violență domestică și agresiune, a anunțat luni procuratura.

Conform NBC News, procesul este așteptat să înceapă la începutul anului viitor, iar în cazul condamnării pentru acuzațiile cele mai grave, Hoiby ar putea primi o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

Procurorul Sturla Henriksboe a precizat că acuzațiile includ un caz de viol prin contact sexual și trei cazuri de viol fără contact sexual, unele dintre ele filmate chiar de Hoiby cu telefonul mobil.

Acuzațiile au apărut după ce, în august 2024, Hoiby a fost desemnat suspect pentru agresiuni fizice asupra unei femei cu care avea o relație.

În noiembrie 2024, acesta a fost reținut timp de o săptămână ca parte a anchetei.

Hoiby a recunoscut atunci că a provocat răni femeii, în timp ce se afla sub influența alcoolului și a cocainei, și că i-a distrus apartamentul, exprimându-și regretul pentru faptele sale.

Totuși, prin avocatul său, Ellen Holager Andenaes, el a negat acuzațiile cele mai grave, inclusiv pe cele de viol și violență domestică.