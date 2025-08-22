Prigozhin știa că era „condamnat” după rebeliunea eșuată. Ultimele dezvăluiri despre liderul Wagner înainte de moarte

Yevgeny Prigozhin, comandant militar și om de afaceri rus, părea „condamnat” după rebeliunea eșuată, iar la acel moment, el i-a spus mamei sale că se aștepta să moară în zilele dinaintea prăbușirii avionului său privat, relatează The Guardian.

Fondator al grupului de mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin a murit în vara anului 2023, când avionul său de afaceri s-a prăbușit.

Tragedia s-a produs la două luni după ce luptătorii Wagner au ocupat temporar orașul Rostov-pe-Don și au pornit spre Moscova într-o scurtă rebeliune împotriva conducerii militare ruse.

„Când l-am văzut ultima oară, părea condamnat”, a spus Violetta Prigozhina, mama lui, în vârstă de 85 de ani, într-un interviu acordat publicației rusești Fontanka.

Ea și-a amintit că ultima întâlnire cu fiul ei a avut loc cu o săptămână înainte de accident. Întrebată dacă el își anticipase moartea, ea a răspuns afirmativ.

„Desigur”, a spus mama lui.

Ea a declarat că autoritățile nu i-au explicat nici până în ziua de astăzi ce s-a întâmplat cu fiul ei.

Serviciile de informații occidentale cred că avionul a fost distrus de o explozie la bord, la ordinul lui Vladimir Putin, ca represalii pentru revolta lui Yevgeny Prigozhin.

Rebeliunea a fost declanșată de câteva sute de luptători loiali lui și a venit după săptămâni de discuții problematice cu ministerul apărării și cu generalii ruși, pe care îi acuza de corupție.

În acea perioadă, Wagner avea un rol foarte important în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, fiind trimis adesea în primele linii ale atacurilor din estul țării.

„Nu avea nicio intenție să-l răstoarne pe Putin, absolut deloc. Voia doar să ajungă la conducerea militară”, a declarat Violetta Prigozhina.