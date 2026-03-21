Prima pagină » Social » Primăria Capitalei avertizează: Nu mai dați bani „parcagiilor”. Este o metodă de înșelăciune

Primăria Capitalei avertizează: Nu mai dați bani „parcagiilor”. Este o metodă de înșelăciune

Poliția Locală și Primăria Capitalei fac apel la șoferi să nu mai ofere bani „parcagiilor” din zonele aglomerate, considerate nu doar deranjante, ci și o metodă de înșelăciune.
Primăria Capitalei avertizează: Nu mai dați bani „parcagiilor”. Este o metodă de înșelăciune
21 mart. 2026, 09:53, Social

„Cerșetorie mascată. Nu o încurajați. Apar de nicăieri și fac bani pe seama șoferilor”, a transmis Poliția Locală, prezentând imagini surprinse de camerele de supraveghere.

Oficialii avertizează că fiecare leu dat menține fenomenul.

Zonele cu cele mai frecvente incidente, potrivit Poliției Locale, includ Sala Palatului, Curtea de Apel, Spitalul Universitar, Piața Națiunile Unite și Palatul CEC de pe Calea Victoriei.

Echipajele Poliției sunt trimise să amendeze persoanele surprinse în flagrant.

„Nu le mai dați bani parcagiilor! Doar împreună reușim să stopăm fenomenul”, a transmis, totodată, și Primăria Capitalei.

