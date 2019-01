Primarii de municipii ameninţă cu proteste în faţa Guvernului. Ce condiţie au pus la întâlnirea cu Teodorovici/ Ministrul de Finanţe: Mâine o să ieşim cu varianta finală a proiectului de buget

Primarii de municipii, reuniţi în Asociaţia Municipiilor din România (AMR), ameninţă cu proteste în faţa Guvernului, dacă nu primesc o treime din bugetul naţional. Un răspuns eşte aşteptat din partea Ministerului de Finanţe până miercuri, la ora 12.00, au anunţat edilii.

"Le-am spus punctul nostru de vedere, că noi considerăm faptul că în Uniunea Europeană minimul pe administraţia locală este de 30%, considerăm că şi în România trebuie să fie măcar în zona de minim, adică o treime din buget. O treime din buget, ca să fie treaba clară. Dânşii ne-au ascultat punctul nostru de vedere şi ne-au promis că până mâine la ora 12.00 ne vor comunica rezultatele. Noi mâine la 12.00 suntem adunaţi cu toţii la Asociaţia Municipiilor şi aşteptăm cu mult interes veşti de la Guvern, în sensul în care să fim luaţi în consideraţie", a declarat Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3 al Capitalei, după întâlnirea cu ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

Edilii spun că vor recurge la proteste dacă Guvernul nu alocă minimum o treime din bugetul naţional pentru administraţia publică locală.

"Am convenit ca mâine (miercuri-n.r.) la ora 12.00 să fim la Asociaţia Municipiilor, vom chema şi alţi primari şi dacă punctul nostru de vedere nu va fi aprobat imediat ne vom deplasa în faţa Guvernului ca protest, în numele cetăţenilor din România, pentru că noi reprezentăm cetăţenii din România şi banii nu se iau de la primari sau primărie, se iau de la oameni care doresc dezvoltarea. Din nou regretabil este că discutăm două ore jumătate şi Guvernul României, reprezentanţii României, ne-au adus acuzaţii care nu-şi au sensul. Nu are sens de ce să spui că ai excedent bugetar, că tu ai mai mult decât celălalt. Noi cerem ca o treime din bugetul de stat să meargă către administraţia locală şi am convenit ca 66,8%, cifra spusă de Ministerul de Finanţe, că este obligatorie ca să compenseze pentru a reduce pierderile din 2018 trebuie îndeplinită. În momentul în care va lipsi un procent, fiecare cetăţean pierde", a declarat Gheorghe Falcă, primarul Aradului.

Edilii spun că în momentul de faţă banii care merg către administraţia locală au o pondere de până în 20% din buget.

"Suntem cea mai subfinanţată administraţie locală din Europa", a completat Negoiţă.

Ministrul de Finanţe: Mâine o să ieşim cu varianta finală a proiectului de buget

Primarii prezenţi marţi la discuţii au făcut două propuneri în ceea ce priveşte alocarea bugetară pe 2019 pentru autorităţile locale, iar acestea vor fi analizate la Ministerul de Finanţe, care va ieşi miercuri cu varianta finală a proiectului de buget, a anunţat ministrul Eugen Teodorovici.

"Au fost făcute două propuneri în aceste câteva ore de discuţii, propuneri pe care o să le analizăm acum la Ministerul de Finanţe şi pentru că am promis ca mâine (miercuri, n.r.), într-un termen foarte scurt, să ieşim cu varianta finală pe care, sperăm noi, să o agreeze cea mai mare parte dintre cei care au fost azi prezenţi la şedinţă. Nu intrăm în detalii de ordin tehnic. Au fost mai multe propuneri vizavi de împărţirea impozitului pe venit, care rămâne la nivel local de 100%, între consiliile judeţene, între municipii, oraşe şi comune. Am preluat aceste două propuneri şi la Finanţe să discutam pe ele pentru a vedea exact care este cea mai bună variantă care să asigure la nivel local, atât pentru locuitori cât şi pentru partea de investiţii, sumele necesare", a declarat Eugen Teodorovici, după discuţiile cu primarii de municipii.

Chestionat care va fi formula pentru redistribuirea banilor, ministrul Finanţelor a răspuns că este formula pe care legea o prevede, dar "nu e nimic care să nu fie transparent".

