Primarul unui oraș din Italia a anulat o sărbătoare publică deoarece un cântăreț ar avea legături cu mafia

O femeie care ocupă poziția de primar al unui oraș din sudul Italiei a anulat o sărbătoare publică. Ea a refuzat să autorizeze evenimentul care includea un cântăreț suspectat de legături cu mafia. „Noi nu suntem Sicilia mafiei”, a transmis șefa orașului.