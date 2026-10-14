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Primarul unui oraș din Italia a anulat o sărbătoare publică deoarece un cântăreț ar avea legături cu mafia

O femeie care ocupă poziția de primar al unui oraș din sudul Italiei a anulat o sărbătoare publică. Ea a refuzat să autorizeze evenimentul care includea un cântăreț suspectat de legături cu mafia. „Noi nu suntem Sicilia mafiei”, a transmis șefa orașului.
Primarul unui oraș din Italia a anulat o sărbătoare publică deoarece un cântăreț ar avea legături cu mafia
sursa foto: FB
Petru Mazilu
14 oct. 2026, 13:50, Social
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Incidentul s-a produs în orașul Termini Imerese din Sicilia.

Maria Terranova a decis să anuleze festivitățile dedicate lui San Daniele, deoarece printre artiștii propuși de organizatori se afla cântărețul napolitan Mauro Nardi.

Într-o postare publicată pe Facebook, femeia a explicat că nu dorește ca orașul pe care îl reprezintă să fie asociat cu persoane care au legătură cu lumea interlopă.

„Noi nu suntem Sicilia mafiei”, a spus ea. Potrivit Mariei Terranova, Mauro Nardi s-a lăudat în interviuri televizate că a cântat la petreceri private la care participau lideri ai mafiei siciliene. Continuarea pe Mediafax Italia.

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