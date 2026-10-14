Primarul unui oraș din Italia a anulat o sărbătoare publică deoarece un cântăreț ar avea legături cu mafia

Incidentul s-a produs în orașul Termini Imerese din Sicilia.
Maria Terranova a decis să anuleze festivitățile dedicate lui San Daniele, deoarece printre artiștii propuși de organizatori se afla cântărețul napolitan Mauro Nardi.
Într-o postare publicată pe Facebook, femeia a explicat că nu dorește ca orașul pe care îl reprezintă să fie asociat cu persoane care au legătură cu lumea interlopă.
„Noi nu suntem Sicilia mafiei”, a spus ea. Potrivit Mariei Terranova, Mauro Nardi s-a lăudat în interviuri televizate că a cântat la petreceri private la care participau lideri ai mafiei siciliene. Continuarea pe Mediafax Italia.