Profesorii încep să-și recupereze banii / După ani de procese, Ministerul Educației începe plata diferențelor salariale restante

Ministerul Educației și Cercetării anunță că începe plata diferențelor salariale și a dobânzilor stabilite prin hotărâri judecătorești pentru personalul din învățământul preuniversitar, în baza unui ordin emis în februarie 2026.

Ministerul anunță că, în luna februarie 2026, au fost deja achitate tranșele aferente anului de plată 2025, în valoare totală de aproximativ 244 de milioane de lei.

Începând cu salariile aferente lunii martie, autoritățile au demarat plata tranșelor corespunzătoare anului 2026, proces care urmează să fie finalizat până la 31 decembrie 2026.

Tranșe importante de plăți, programate în cursul anului

Un moment important este programat pentru luna iunie, când profesorii vor primi a cincea tranșă, însemnând 35% din totalul diferențelor salariale stabilite prin Ordonanța de Urgență nr. 48/2022.

Valoarea acestei plăți este estimată la circa 326 de milioane de lei.

Plățile sunt eșalonate pe cinci ani

Ministerul precizează că sumele stabilite prin hotărâri judecătorești vor fi plătite eșalonat pe o perioadă de cinci ani, după cum urmează:

5% în primul an de la rămânerea definitivă a hotărârii

10% în al doilea an

25% în al treilea an

25% în al patrulea an

35% în al cincilea an

Măsura vizează diferențele salariale plus dobânzile aferente, rezultate din decizii definitive ale instanțelor.

Contextul legislativ

Aceste plăți reprezintă sume de bani pe care profesorii le-au câștigat în instanță fie pentru salarii plătite incorect, fie pentru neacordarea la timp a sporurilor (sau acordarea lor incorectă), fie pentru alte drepturi salariale care nu au fost plătite integral.

Aceste sume vin la pachet cu dobânzile aferente întârzierilor, deci efortul bugetar al statului va fi semnificativ.

Important de amintit, cele mai multe dintre cazurile aduse în instanță vin din interpretări diferite ale legii salarizării, din aplicarea neuniformă a grilelor de salarizare, din tăieri sau înghețări salariale din trecut.