Prognoza ANM pentru București. Vreme rece în weekend și risc de polei

De sâmbătă ora, 10:00 până duminică, ora 08:00, vremea va continua să se încălzească.

Cerul va fi temporar noros și trecător va ploua, iar noaptea vor fi condiții de polei.

Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 9…10 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

Începând de duminică, ora 08:00 până luni, ora 08:00, valorile termice vor scădea ușor față de ziua precedentă.

Cerul va fi mai mult noros și va ploua îndeosebi în a doua parte a intervalului, când vor fi condiții de polei.

Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

De luni, începând cu ora 08:00 până la 20:00, valorile termice vor continua să scădă și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă.

Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua, iar la începutul intervalului vor fi condiții de polei.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade.

Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează posibilitatea depunerii de polei.