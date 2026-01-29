Proiect de lege: impozite la jumătate pentru locuitorii din Apuseni și Delta Dunării

Românii care locuiesc în Munții Apuseni și în Delta Dunării ar putea plăti impozite mai mici la casă, teren și mașină, dacă un proiect de lege depus miercuri în Parlament va fi adoptat. Măsura îi vizează exclusiv pe cei care trăiesc în localitățile considerate dezavantajate din Apuseni și Delta Dunării, stabilite prin hotărâri de guvern.

Reduceri doar pentru uz rezidențial

Concret, impozitul ar urma să fie redus cu 50% pentru locuința de domiciliu, terenul din jurul casei și un singur mijloc de transport, la alegerea fiecărei familii. Reducerea nu s-ar aplica și spațiilor folosite pentru activități economice.

Ințiatorul proiectului spune că multe dintre comunitățile din Apuseni și Delta Dunării se golesc treptat de oameni, mai ales de tineri. În expunerea de motive, deputatul Adrian Nicolae Bara descrie condițiile de trai din aceste zone: „Majoritatea își duc traiul din pensii, agricultură, pescuit și creșterea animalelor (…) activități de subzistență prin care cu greu se descurcă pentru un trai minimal”.

Statul ar trebui să acopere diferența

Propunerea susține că primăriile nu ar pierde bani din cauza acestor reduceri. Soluția avansată este ca sumele neîncasate din impozite să fie acoperite de la bugetul de stat, astfel încât autoritățile locale să poată aplica măsura fără să-și afecteze bugetele.

Autorul proiectului, parlamentar de Alba, consideră că măsura ar face viața mai suportabilă în zonele izolate, pentru ca oamenii să nu mai plece. „Tot mai puţini români alegând să locuiască în continuare în aceste zone”, iar o condiție atractivă de trai ar putea reduce migrația, explică deputatul.

Primăriile, cheia pentru stoparea depopulării

„Capacitatea autorităților locale de a se moderniza (…) este de o importanță vitală nu doar pentru a recupera decalajele de dezvoltare ci şi pentru a se oferi un cadru atractiv astfel încât tinerii să nu mai migreze într-un număr covarşitor în marile centre urbane, depopulându-se localităţi întregi”, spune inițiatorul.

Proiectul se află la începutul parcursului parlamentar, urmând să fie analizat în comisiile de specialitate.