Exclusiv ProMotor: Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor

Practic, dacă o mașină ajunge dintr-un punct în altul mai repede decât ar putea, legal, șoferul va fi amendat pentru viteză. Camerele de supraveghere moderne vor face parte din sistemul e-Sigur, au declarat pentru ProMotor reprezentanții CNAIR.

CNAIR a demarat un amplu proiect de reducere a accidentelor rutiere, prin implementarea a 400 de camere inteligente de supraveghere a traficului.

Aceste camere vor avea un rol triplu și vor fi conectate la sistemul național e-Sigur. Pe de-o parte, cu ajutorul lor drumurile vor fi monitorizate în timp real. Pe de altă parte, camerele vor avea integrat un sistem radar omologat, care va detecta vitezele mașinilor.

Dar, mai mult, camerele fiind conectate la un sistem unic de monitorizare, vor ajuta la determinarea vitezei medii a unui vehicul.

Aceste camere de monitorizare a traficului vor fi montate în mai multe puncte ale unui drum. De exemplu, pe DN1 vor fi 28 de puncte de supraveghere. Fiecare dintre aceste camere va filma în timp real mașinile, va stabili viteza și va înregistra numărul de înmatriculare.

Amendă dacă sistemul identifică o distanță parcursă în mai puțin timp, raportat la viteza legală din zonă

Iar sistemul centralizat de monitorizare a traficului va calcula și timpul în care o mașină a parcurs distanța între două puncte.

„De exemplu, să spunem că o cameră e montată pe DN1, la ieșire din Ploiești, iar o alta la Săftica. Distanța între cele două e de 30 de kilometri, iar dacă se respectă limita maximă de viteză impusă pe această secțiune, 70 km/h, drumul se parcurge în cel mai bun caz în 25 de minute. Dar dacă o mașină e înregistrată de prima cameră la ora 10:00 iar de cea de-a doua la 10:20, sistemul va detecta automat că distanța a fost parcursă, în medie, cu 90 km/h. Situație în care vei primi amenda acasă, pentru depășirea cu 20 km/h a limitei legale. Practic, nu mai poți „fenta” radarul, circulând cu viteză redusă doar până treci de acesta”, a explicat pentru ProMotor purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Astfel, degeaba un șofer va încetini în apropierea radarelor fixe, dar în rest va depăși limita de viteză, pentru că sistemul e conceput să calculeze inclusiv timpul în care o mașină parcurge distanța între două puncte.

Lista preliminară cu drumurile din România unde vor fi montate radare fixe

Majoritatea punctelor unde vor fi amplasate camere se află în afara localităților, pe drumurile naționale. De asemenea, radare fixe vor fi montate pe toate autostrăzile din România, inclusiv pe zonele vechi ale A1 și A2. Aceste radare fixe fac parte din sistemul național e-Sigur.

Compania Națională de Drumuri a stabilit deja o listă preliminară cu drumurile din România unde vor fi montate aceste radare fixe:

DN1: 28 de puncte de supraveghere

DN2: 22 de puncte de supraveghere

DN6: 24 de puncte de supraveghere

DN7: 17 puncte de supraveghere

DN11: 13 puncte de supraveghere

DN17: 18 puncte de supraveghere

18 puncte de supraveghere DN67: 14 puncte de supraveghere

Montarea acestor camere de supraveghere ar urma să înceapă anul viitor atât pe drumurile naționale, cât și pe A1 și A2. Pe restul autostrăzilor, care au fost construite mai recent, deja aceste camere sunt montate și nu trebuie decât conectate la sistemul e-Sigur.

Deocamdată, niciun sistem fix de detectare a vitezei nu este pus în funcțiune.

Sistemul de detecție a vehiculelor care depășesc limita de viteză va fi automatizat, la fel ca în cazul camerelor de rovinietă. Când va fi identificat un vehicul care a depășit limita legală, va fi făcută o succesiune de poze. Un ofițer de poliție va analiza imaginile. În funcție de situație, va dispune măsurile care se impun, iar șoferii care au încălcat legea vor primi amenda acasă, prin poștă.