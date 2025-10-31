O femeie din Pantelimon a fost deshumată după două săptămâni de la deces. Cea care o îngrijea a fost reținută

Procurorii din cadrul Tribunalului Ilfov au fost sesizați, joi, de un bărbat, care le-a spus că femeia de 83 de ani, pe care o avea în îngrijire în baza unui contract de întreținere cu uzufruct viager, a fost ucisă de concubina sa, în noaptea de 16 spre 17 octombrie, în locuința lor, din orașul Pantelimon, județul Ilfov.

Astfel, vineri a avut loc acțiunea de deshumare a persoanei de 83 de ani, care fusese înmormântată în 19 octombrie în cimitirul din Pantelimon.

De asemenea, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru infracțiunea de omor calificat.

Din probele administrate până acum rezultă că femeia de 35 de ani a luat decizia de a suprima viața femeii de 83 de ani, în noaptea de 16 spre 17 octombrie, când i-a dat să bea o băutură preparată din vin roșu, cafea, medicamente psihiatrice și săpun lichid. Apoi, spun procurorii, a așteptat aproximativ o jumătate de oră, și profitând de faptul că victima nu se poate apăra, a sufocat-o cu perna.

„Inculpata a ascuns orice indiciu, iar decesul victimei a fost perceput ca o moarte naturală de către persoanele apropiate, deși la fața locului au fost prezente două echipaje de ambulanță, inclusiv cu medic”, arată Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Victima a fost înmormântată în 19 octombrie la Cimitirul Sf. Gheorghe din orașul Pantelimon.

În urma cercetărilor, autoarea omorului calificat a fost localizată în județul Dolj .și adusă în fața procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, care a luat măsura reținerii acesteia pentru 24 de ore. Vineri, a fost înaintată propunerea de arestare preventivă.

Trupul neînsuflețit al femeii de 83 de ani a fost deshumat vineri pentru efectuarea autopsiei medico-legale, pentru stabilirea cauzelor morții și a împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta.