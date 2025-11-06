Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt

O femeie a fost rănită de un cablu de tramvai pe o stradă din București. Acesta a fost rupt de un camion. Femeia primește îngrijiri medicale, iar circulația tramvaielor prin zonă este oprită.