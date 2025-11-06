Prima pagină » Social » Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt

 O femeie a fost rănită de un cablu de tramvai pe o stradă din București. Acesta a fost rupt de un camion. Femeia primește îngrijiri medicale, iar circulația tramvaielor prin zonă este oprită.
Foto amator
Petru Mazilu
06 nov. 2025, 12:27, Social

STB anunță că joi, în jurul orei 11.20, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu, un camion a acroșat un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor.

În cădere, cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar. Victima a primit îngrijiri medicale de la un echipaj SMURD.

Liniile de tramvai din zonă, 1, 10, 19, 23, 27, 49, sunt momentan blocate.

Totodată, victima este în stop cardio-respirator, anunță reprezentanții ISU București-Ilfov. Ea a fost transportată în stare gravă la spital.

STB a înființat două linii navete de autobuze pentru preluarea pasagerilor: 601, între terminalul Romprim și intersecția Obor, și 623, între terminalul Faur și intersecția strada Nerva Traian cu Bulevardul Octavian Goga.