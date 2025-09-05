Proprietarul menajeriei din Zăhărești, unde doi copii au fost răniți de animale, riscă dosar penal

Garda Națională de Mediu anunță, vineri, că încă din 11 iulie 2025 a dispus sistarea activității la menajeria din Zăhărești, unde, recent, doi copii au fost răniți de animalele sălbatice.

„Recent, autoritățile au fost sesizate cu privire la două evenimente care au avut loc la o menajerie din județul Suceava în urma cărora doi copii au fost răniți de animalele păstrate într-un cadru neacreditat, neautorizat și nesigur. În urmă cu două luni, la scurt timp după ce proprietarul a mediatizat intens existența unui „ligru”, comisarii GNM au descins la această menajerie, unde au descoperit că întreaga activitate se desfășura fără nici un fel de autorizație de mediu, fără o evidență a animalelor și fără să existe un plan pentru eventuale situații de urgență. Mai mult decât atât, activitatea comercială de vizitare efectivă nu era în nici un fel susținută de vreo aprobare sau autorizație, în condițiile în care dejecțiile animalelor ținute în captivitate poluează mediul înconjurător”, susțin reprezentanții Gărzii de Mediu.

Ce decizii au fost luate în urma controlului

Conform acestora, în urma controlului s-a dispus sistarea activităților de vizitare pe amplasament, administratorul a fost amendat cu 15.000 de lei și s-au dat termene pentru intrarea în legalitate.

„Încă de atunci, am făcut un apel public către toți potențialii vizitatori ai acestei menajerii improvizate să nu se lase conduși de curiozitate pentru a vedea animalele ținute în captivitate pe un amplasament care nu are nici un fel de autorizație de funcționare”, arată Garda de mediu.

Vineri, reprezentanții GNM au revenit în control, alături de Poliția Animalelor, Direcția de Sănătate Publică, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și efective de jandarmi.

„Acum, proprietarul riscă un dosar penal pentru nerespectarea măsurilor impuse”, transmite Garda Națională de Mediu.