Protest în Piața Victoriei, la 7 ani de la violențele din 10 august: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026”

„Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026. Pe 10 august 2018, sute de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva corupției, abuzului de putere și asaltului împotriva Justiției Independente. Răspunsul statului? Gaze lacrimogene, tunuri cu apă, violență nejustificată. Peste 400 de răniți, printre care și jurnaliști, copii, trecători.Printre victime, Ilie Gâzea, care a murit din cauza intoxicației cu gaz la câteva zile distanță”, transmite „Corupția Ucide” în evenimentul de pe Facebook.

Organizația adaugă că procurorii au stabilit în 2022 că intervenția Jandarmeriei a fost nejustificată. Cu toate acestea, dosarul a fost tergiversat ani la rând.

„În octombrie 2026, dacă nu se face dreptate, va interveni prescripția răspunderii penale, iar cei vinovați vor scăpa nepedepsiți. Hai cu noi în stradă! Nu uităm! Nu iertăm! Vrem ca dosarul 10 august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor. O democrație veritabilă nu lasă praful istoriei să se așeze peste violența statului. Condamnați, nu mai tergiversați”, mai precizează organizatorii.

Protestul este programat pentru duminică, 10 august, în Piața Victoriei, de la ora 19:00.

Zeci de mii de oameni au protestat, în 10 august 2018, în Piaţa Victoriei faţă de măsurile luate de Guverul condus atunci de Viorica Dăncilă. La un moment dat, manifestările au devenit violente, iar forţele de ordine au fost acuzate că au intervenit abuziv, fiind deschis ulterior un doar penal care vizează aceste fapte.