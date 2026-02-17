Prima pagină » Social » RAR: Precizări oficiale privind omologarea unui cvadriciclu ușor implicat într-un incident recent

RAR: Precizări oficiale privind omologarea unui cvadriciclu ușor implicat într-un incident recent

RAR clarifică statutul unui cvadriciclu ușor omologat european, implicat într-un incident, și, explică limitele competenței instituției.
Sursa: Facebook/RegistrulAuto
Bianca Popa
17 feb. 2026, 14:24, Social

Registrul Auto Român (RAR) a transmis astăzi, printr-o informare de presă, clarificări privind un cvadriciclu ușor implicat într-un incident produs la 13 februarie 2026.

Instituția anunță că a pus la dispoziția Corpului de Control al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii toate documentele și rapoartele pe care le deține în legătură cu acest caz.

Vehicul omologat european, nu de către RAR

Potrivit comunicatului, până în prezent nicio autoritate nu a furnizat RAR date clare de identificare ale autovehiculului implicat. Conform informațiilor publice, vehiculul ar face parte din categoria europeană L6e-BP, fiind omologat la nivel european în baza Regulamentului UE nr. 168/2013.

RAR subliniază că această omologare nu este emisă de instituția română, ci de un alt stat membru al Uniunii Europene. În cazul acestor vehicule, RAR are obligația legală de a emite Cartea de Identitate în baza Certificatului de Conformitate, fără efectuarea altor proceduri tehnice suplimentare.

Specificații tehnice și obligații legale

Instituția precizează că tipul de vehicul menționat este omologat în varianta cu două locuri, nu cu patru. În ceea ce privește bateria, conform omologării producătorului, acesta este echipat cu o baterie de 72V și 100Ah, cu tehnologie tip „gel” (plumb-acid).

Vehiculele din această categorie sunt supuse inspecției tehnice periodice la fiecare trei ani .

De asemenea, RAR atrage atenția că orice intervenție asupra unui vehicul sau modificare a specificațiilor omologate, care alterează caracteristicile tehnice, este ilegală.

RAR continuă colaborarea cu autoritățile

RAR anunță că va continua să colaboreze cu toate instituțiile statului pentru a furniza cu celeritate informațiile și documentele necesare, în limitele legii.

Conform documentului, din 2020 până în prezent, RAR a emis aproximativ 100 de Cărți de Identitate pentru categoria de vehicul aflată în atenția publicului. RAR a emis CIV pentru modelul ARORA S2 menționat în spațiul public, în conformitate cu omologarea europeană existentă.

