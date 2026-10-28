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Restricții de circulație pe A1. Traficul se va desfășura pe o singură bandă, în mai multe zone

Autoritățile impun, începând de miercuri, restricții de circulație pe autostrada A1. Participanții la trafic se vor putea deplasa pe o singura bandă pe sens, în anumite zone. Și banda de urgență va fi închisă.
Restricții de circulație pe A1. Traficul se va desfășura pe o singură bandă, în mai multe zone
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Coralia Frigea
28 oct. 2026, 12:07, Social
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Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizează miercuri că încep lucrări de reabilitate, în perioada de garanție, la autostrada A1.

Astfel, pe mai multe porțiuni ale autostrăzii, vor fi restricții de circulație.

Restricții la kilometrul 426

Între nodurile rutiere Margina și Traian Vuia, în zona km 426, pe sensul de mers spre Timișoara/Arad/Nădlac se va circula doar pe banda 2. Banda 1 și banda de urgență vor fi închise.

Conform autorităților, lucrările vizează consolidarea carosabilului prin amplasarea de micropiloți.

Restricții la kilometrul 436

CNAIR mai precizează ca, din aceleași motive, vor fi restricții de circulație. Traficul se va desfășura și în acest caz, în condiții similare cu cele de la kilometrul 426.

Restricții pe sensul de mers către Deva

Și pe sensul opus de mers, cel către Deva, în apropierea kilometrilor 426-427, înainte de coborârea spre nodul rutier Margina (DN 68A), vor avea loc lucrări de consolidare similare, cu restricții de circulație.

Autoritățile avertizează șoferii și îi sfătuiesc să circule cu atenție, cu respectarea marcajelor rutiere din zonele semnalizate.

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