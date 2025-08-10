Autoritățile au anunțat că luni vor fi restricții de circulație pe șoselele din județele Dolj și Mehedinți din cauza caniculei. Cele două județe sunt vizate de o avertizare cod roșu.
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la data de 11 august, în intervalul orar 12:00 – 20:00, în condițiile avertizării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (Cod Roșu de caniculă), va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe toate sectoarele de drumuri naționale și drumuri expres din județele Dolj și Mehedinți.
Exceptate de la restricții sunt:
- transporturile de persoane;
- transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală;
- vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră;
- transporturile funerare;
- transporturile poștale;
- transporturile de echipamente de prim ajutor;
- transporturile pentru distribuire de carburanți;
- transporturile de mărfuri sub temperatura controlată;
- transporturile pentru tractări vehicule avariate;
- transporturile pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate;
- transporturile cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării;
- transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;
- transporturile cu produse provenite din exploatari agricole;
- transporturile militare implicate în exerciții multinaționale;
- transporturile rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR);
- transporturile de produse alimentare diverse.