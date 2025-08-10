Autoritățile au anunțat că luni vor fi restricții de circulație pe șoselele din județele Dolj și Mehedinți din cauza caniculei. Cele două județe sunt vizate de o avertizare cod roșu.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la data de 11 august, în intervalul orar 12:00 – 20:00, în condițiile avertizării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (Cod Roșu de caniculă), va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe toate sectoarele de drumuri naționale și drumuri expres din județele Dolj și Mehedinți.

Exceptate de la restricții sunt: