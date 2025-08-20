Restricții de trafic pe Splaiul Independenței. În zonă se va desfășura o ceremonie

Potrivit polițiștilor, joi în intervalul orar 8:00-13:00, Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Medicală va organiza la Monumentul Eroilor Sanitari și la Mormântul Generalului Dr. Carol Davila, un ceremonial militar și religios, urmat de depuneri de coroane și flori.

Programul arată că între orele 8:30 și 11:00 va fi un ceremonial militar și religios la Monumentul Eroilor Sanitari, iar în intervalul 11:00 – 12:00 va fi depunerea de coroane la Mormântul Generalului Dr. Carol Davila.

„Pentru buna desfăşurare a evenimentului, se va restricţiona traficul rutier pe pista de biciclete și în banda 1 de circulație pe Splaiul Independenței (pe o distanță de aproximativ 150 de metri de la intersecția Splaiul Independenței cu Bd. Eroilor Sanitari) pe durata desfășurării ceremonialului. Brigada Rutieră solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri. Pietonilor le recomandăm să circule doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule le-au înțeles intenţia de a traversa”, a transmis Brigada Rutieră.