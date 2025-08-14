Restricții pentru camioane de Sfânta Maria: Circulația interzisă pe principalele drumuri spre litoral și munte

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, în perioada 14 – 18 august 2025, circulaţia vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7.5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisă pe anumite tronsoane de drum.

Astfel, camioanele nu vor putea circula pe Autostrada A 2: Bucureşti (intersecţia A 2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Feteşti – Cernavodă – Constanţa (intersecţia A 2 cu A 4), în zilele: 14 august (12:00 – 22:00), 15 şi 16 august (06:00 – 22:00); iar pe sensul Constanţa – Bucureşti vor fi impuse restricţiile în perioada 14 august (16:00 – 22:00), 15 şi 17 august (06:00 – 22:00), precum şi în data de 18 august (12:00 – 22:00).

Pe DN 7: Piteşti (intersecţia DN 7 cu DN 7C) – Râmnicu Vâlcea – Veştem (intersecţia DN 7 cu DN 1) – ambele sensuri, conform programului: 14 august (18:00 – 22:00), 15, 16 şi 17 august (06:00 – 22:00).

Pe DN 22C: Murfatlar (intersecţia DN 22C cu DN 3) – Cernavodă (intersecţia DN 22C cu A 2) – doar sensul Murfatlar Cernavodă, în data de 17 august (06:00 – 22:00).

DN 39: Agigea (intersecţia DN 39 cu DN 39A) – Mangalia (limita municipiului), ambele sensuri, în zilele: 14 august (16:00 – 22:00), 15, 16 şi 17 august (06:00 – 22:00).

Măsura este instituită pentru fluidizarea traficului şi prevenirea evenimentelor rutiere, având în vedere intensificarea circulaţiei în această perioadă a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, când creşte numărul de turişti spre litoral şi staţiunile montane.