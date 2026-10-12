România, în topul celor mai mari creșteri de imigranți ucraineni. Ce beneficii au cei care fug din calea războiului

România se află în topul creșterilor numărului de imigranți din Ucraina, arată cele mai noi date Eurostat, publicate luni. Cei mai mulți ucraineni care fug din calea războiului se refugiază în țări precum Germania sau Cehia.

Pe ce loc se află România în clasament

La capitolul creșteri de imigranți, România ocupă locul al doilea, având o creștere de peste 1,6% între lunile iulie și august ale acestui an, echivalentul a 3.440 de ucraineni.

În aceeași perioadă, Germania a înregistrat o creștere de 0.3%, însă a rămas în vârful clasamentului, deținând un număr de 1.294.555 de refugiați din Ucraina.

Ce beneficii aduce protecția temporară din UE

Imigranții care provin din Ucraina, țară care nu se află în Uniunea Europeană, beneficiază de mecanismul de ajutorare numit protecție temporară. El a fost extins de oficialii de la Bruxelles până în martie 2028, însă este valabil pe perioada războiului de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei.

Astfel, conform datelor publicate de Comisia Europeană, ucrainenii stabiliți pe teritoriul UE beneficiază de:

permis de ședere;

acces la piața muncii și la locuințe;

asistență medicală;

acces la educație pentru copii;

dreptul de a-și deschide un cont bancar de bază.

În perioada 31 iulie- 31 august 2026, Uniunea Europeană a asigurat 3.290 de noi protecții temporare.