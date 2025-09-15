România introduce Sistemul de Intrare/Ieșire la frontieră din octombrie 2025

„EES este un sistem electronic care înregistrează data și locul de intrare și de ieșire a cetățenilor țărilor terțe admiși pentru șederi pe termen scurt, inclusiv cetățenii Republicii Moldova, precum și datele alfanumerice și biometrice ale acestora”, a transmis Poliția de Frontieră.

Instituția precizează că noul mecanism „nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un control mai rapid și mai sigur, înlocuind treptat ștampilarea documentelor de călătorie”.

„România va utiliza sistemul etapizat, inițial în puncte de trecere selectate, urmând ca acesta să fie extins treptat până la implementarea deplină, într-un termen de maximum 170 de zile calendaristice”, se arată în comunicat.

La prima intrare după activarea EES, „se vor colecta datele biometrice – fotografia facială și patru amprente – pentru a crea un dosar individual. La călătoriile următoare, verificarea la frontieră se va efectua pe baza datelor biometrice deja înregistrate, ceea ce va scurta timpul de așteptare comparativ cu prima înregistrare în sistem”, precizează Poliția de Frontieră.

Dacă sunt respectate toate condițiile legale, accesul în țară este permis și înregistrat electronic, iar polițistul de frontieră comunică durata șederii autorizate. În caz contrar, refuzul intrării este consemnat în sistem și adus la cunoștința persoanei.

Cine este vizat și care sunt excepțiile:

EES se aplică cetățenilor statelor terțe (care nu fac parte din Uniunea Europeană, cu excepțiile precizate de regulament) care sunt admiși pentru o ședere pe termen scurt (max. 90 zile în oricare 180 zile), inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, precum și cetățenilor terți care sunt membri ai familiei unui cetățean al Uniunii și nu dețin un permis de ședere.

Copiii sub 12 ani și persoanele pentru care prelevarea amprentelor este fizic imposibilă sunt exceptate de la amprentare

Cetățenii țărilor terțe care dețin un document de ședere sau o viză de lungă ședere eliberată de un stat membru al UE, precum și membrii de familie ai cetățenilor UE care dețin un permis de ședere, nu intră sub incidența EES

Datele colectate vor fi stocate trei ani, respectiv cinci ani în cazul refuzului intrării sau al depășirii perioadei legale de ședere. „Stocarea și utilizarea acestora respectă strict legislația europeană privind protecția datelor. Persoanele vizate au drept de acces, rectificare și ștergere a datelor.

Pentru evitarea întârzierilor, instituția recomandă persoanelor exceptate să prezinte documentele justificative direct la control.