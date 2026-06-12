România, sub asediul vremii severe. Intervenții în 15 județe și în Capitală

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) informează că în urma manifestării fenomenelor meteorologice prognozate, în perioada 11.06.2026, ora 08:00 –12.06.2026, ora 08:00 au fost înregistrate efecte la nivelul a 28 localități din 15 județe (AB, BC, BT, CJ, DB, GJ, IS, IF, NT, OT, PH, SB, SV, VN, VL) și municipiul București.

„Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 13 case, 36 curți, 3 anexe gospodărești, 15 beciuri, 1 agent economic, de pe o stradă, precum și pentru degajarea elementelor de construcție de la 1 acoperiș de bloc și a 8 copaci căzuți, fiind afectate 4 autoturisme.

Circulația rutieră a fost temporar afectată pe 2 drumuri naționale, (DN 15/NT și DN 15B/NT) din cauza copacilor căzuți pe carosabil”, a transmis DSU.

Potrivit aceleiași surse, la acest moment, mai sunt intervenții în desfășurare pentru evacuarea apei în localitatea Drăgănești-Olt din județul Olt.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne monitorizează permanent evoluția situației operative și sunt pregătite să intervină pentru protejarea populației și limitarea efectelor generate de fenomenele meteorologice prognozate.

DSU recomandă cetățenilor să manifeste prudență, să evite deplasările pe durata manifestării fenomenelor periculoase, să se adăpostească în spații sigure și să nu se apropie de copaci, stâlpi de electricitate, panouri publicitare sau alte elemente care pot fi afectate de intensificările vântului.