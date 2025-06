Românii, speriați să mai locuiscă în Ballymena, după ce casele lor au fost vandalizate. Poliția irlandeză descrie actul drept „banditism rasist”

Mai multe proprietăți din oraș au fost vandalizate, pe care poliția le-a caracterizat drept „banditism rasist”.

Reporterii PA News au discutat cu câțiva locuitori din zonă marți, iar aceștia au declarat că intenționează acum să părăsească zona.

Românca, una dintre locuitorii cu care jurnaliștii au vorbit nu și-a dezvăluit numele, însă spune că a vrut să plece din locuință luni noapte, după ce după ce fereastra din fața casei sale a fost spartă.

Femeia le-a povestit jurnaliștilor incidentul: „Copiii mă întrebau de ce casa noastră este vandalizată. Nu mai vreau să stau aici acum, copiiilor le este frică și mie îmi este frică”, le-a spus femeia jurnaliștilor.

Fratele româncei, un bărbat care locuiește în Ballymena de 15 ani le-a spus jurnaliștilor că nu înțelege de ce casele lor au fost vandalizate.

„Nu știu de ce ni s-a întâmplat nouă așa ceva. Protestele au început luni noapte. Nu ne așteptam să se apropie de casa noastră. Am încercat să ieșim din locuință și să găsim un loc sigur. Stau aici de 15 ani, totul a fost bine, totul a fost OK, am foarte mulți prieteni în Ballymena. Am parte de multă susținere. Toată lumea de aici ne-a dat mesaje, ne-a întrebat dacă suntem bine, dacă ne pot ajuta cu ceva. Eu am avut foarte mult noroc pentru că nu am avut daune mari. Sora mea are trei copii și eu am o fetiță.

Eu mă consider un locuitor al orașului Ballymena acum, am trăit aici jumătate din viață. Eu înțeleg că oamenii trebuie să protesteze, însă nu trebuie să o facă în acest mod. Noi nu trebuie să plătim acest preț”, le-a declarat românul jurnaliștilor.

Bărbatul a spus că va locui momentan la niște prieteni de-ai săi și că apoi se va muta din zona afectată de proteste.

De la ce au început violențele din Ballymena

Totul a pornit de la un protest în semn de suport pentru familia unei tinere care a fost agresată sexual în orașul Ballymena din Irlanda de Nord, în acest weekend. Cei bănuițe pentru tentativa de agresiune sexuală sunt doi minori români, care au fost prezentați în fața instanței luni. Acuzațiile le-au fost citite prin ingermediul unui translator. Adolescenții cu vârsta de 14 ani au fost arestați luni pentru tentativă de viol.

Faptele au stârnit controverse atât în rândul comunității românești din zonă, dar și a irlandezilor. Protestele au degenerat, ajungându-se la altercații cu polițiștii, dar și acte de vandalism.

Mai multe case, apartamente, dar și mașini ale imigranților din zonă, nu doar români, ci și de alte naționalități, au fost distruse, incendiate sau vandalizate, potrivit unor videoclipuri postate pe X de cetățenii din zonă.