Românul care a învins 200 de copii din 17 țări în doar 10 minute. Matias Aneculăesi, Super Campion Mondial la aritmetică mentală

Matias are 9 ani și rezolvă sute de calcule în câteva minute, doar cu mintea. În competiția desfășurată la Dubai, el a rezolvat 300 de calcule în 10 minute și a obținut primul loc din cei peste 200 de participanți din 17 țări.

Matias se antrenează de trei ani cu abacul japonez Soroban. La început mișca bilele cu degetele, acum o face doar în imaginație. A învățat să vizualizeze abacul și să facă operațiile în minte.

Primul pas l-a făcut în martie 2025, acasă, la Iași, la concursul „Smarty Challenge”, unde a ieșit pe primul loc. În iunie, Matias a ajuns în Belgia, la „AMAKIDS CUP”, unde a terminat pe primul loc după ce a rezolvat 260 de calcule în 9 minute. În luna august, la Dubai, Matias a primit cupa de Super Campion Mondial.

Matematica rămâne marea lui pasiune, însă Matias mai practică atletism, scrimă, robotică, desen și engleză. „În Palatul Minții mele eu stăpânesc numerele. Le adun sau le scad cu viteză maximă, fără să obosesc”, spune Matias.

În această toamnă, Matias va participa în Dubai la alte două competiții internaționale: „HORUS 11 – World Mathematics League” (30 octombrie) și „WAMAS 2025” (26–27 noiembrie).