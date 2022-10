Rudele soldaţilor ruşi mobilizaţi le livrează mâncare celor dragi, prilej de glume pentru ucraineni

Ministerul ucrainean al Apărării a distribuit un videoclip în care apar rude ae soldaţilor mobilizaţi care le livrează mâncare celor dragi, în spatele unei cazărmi din Novosibirsk, Rusia.

Un clip care aruncă noi umbre asupra situaţiei în care trăiesc recruţii lui Putin pentru campania ucraineană.

„Cineva să le spune acestor tipi că mâncarea pentru prizonierii din Ucraina este mai bună decât cea servită de armata rusă”, glumeşte canalul de Twitter al Apărării Kievului.

Novosibirsk, russia.

Relatives of mobilized soldiers are bringing them food while the commanders are not watching.

Hey, someone tell them that the food in Ukrainian captivity is better than in the russian army. pic.twitter.com/rFJrSJElXb