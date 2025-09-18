S-a reluat traficul pe feribotul Oryahovo – Bechet

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a anunțat reluarea activității platformei de feribot care asigură legătura între Oryahovo – Bulgaria și Bechet – România, începând de joi dimineața. Administrația Porturilor Dunării Fluviale – Agenția Bechet a apreciat că nivelul apei pe fluviul Dunărea a revenit la un prag sigur pentru navigație, permițând astfel reluarea traversării cu feribotul.
Activitatea feribotului a fost suspendată temporar începând cu 3 iulie 2025, din cauza nivelului scăzut al Dunării, care a făcut imposibilă desfășurarea în siguranță a traficului pe această rută. Poliția de Frontieră a recomandat atunci utilizarea rutelor alternative pentru trecerea frontierei româno-bulgare, iar autoritățile au monitorizat constant situația hidrologică în vederea reluării traficului.
Și vara trecută, feribotul Oryahovo–Bechet a fost nevoit să-și suspende activitatea din același motiv. În august 2024, Ministerul Afacerilor Externe anunța oprirea transportului fluvial pe această rută, din cauza nivelului scăzut al apei și a condițiilor meteo nefavorabile, inclusiv vânt puternic.
În ambele situații, autoritățile române și bulgare au recomandat utilizarea celorlalte puncte de frontieră deschise traficului internațional, printre care Vidin – Calafat, Ruse – Giurgiu, Nikopol – Turnu Măgurele și Svishtov – Zimnicea.
Autoritățile de frontieră îi sfătuiesc pe cei care intenționează să folosească ruta Oryahovo–Bechet să se informeze din timp din surse oficiale cu privire la programul actualizat și la eventuale restricții.