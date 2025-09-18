S-a reluat traficul pe feribotul Oryahovo – Bechet

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a anunțat reluarea activității platformei de feribot care asigură legătura între Oryahovo – Bulgaria și Bechet – România, începând de joi dimineața. Administrația Porturilor Dunării Fluviale – Agenția Bechet a apreciat că nivelul apei pe fluviul Dunărea a revenit la un prag sigur pentru navigație, permițând astfel reluarea traversării cu feribotul.

Suspendări repetate din cauza Dunării scăzute

Activitatea feribotului a fost suspendată temporar începând cu 3 iulie 2025, din cauza nivelului scăzut al Dunării, care a făcut imposibilă desfășurarea în siguranță a traficului pe această rută. Poliția de Frontieră a recomandat atunci utilizarea rutelor alternative pentru trecerea frontierei româno-bulgare, iar autoritățile au monitorizat constant situația hidrologică în vederea reluării traficului.

Și vara trecută, feribotul Oryahovo–Bechet a fost nevoit să-și suspende activitatea din același motiv. În august 2024, Ministerul Afacerilor Externe anunța oprirea transportului fluvial pe această rută, din cauza nivelului scăzut al apei și a condițiilor meteo nefavorabile, inclusiv vânt puternic.

Condițiile de traversare pot varia

În ambele situații, autoritățile române și bulgare au recomandat utilizarea celorlalte puncte de frontieră deschise traficului internațional, printre care Vidin – Calafat, Ruse – Giurgiu, Nikopol – Turnu Măgurele și Svishtov – Zimnicea.

Autoritățile de frontieră îi sfătuiesc pe cei care intenționează să folosească ruta Oryahovo–Bechet să se informeze din timp din surse oficiale cu privire la programul actualizat și la eventuale restricții.