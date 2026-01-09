Mai multe drumuri din Bulgaria, închise temporar din cauza zăpezii

Condițiile de trafic din Bulgaria continuă să fie dificile după episoadele recente de ninsoare, care au afectat circulația rutieră în întreaga țară.

Din cauza viscolului, a vizibilității reduse și a vehiculelor rămase blocate în zăpadă, mai multe sectoare au fost închise temporar, au transmis autoritățile rutiere bulgare, citate de Novinite. Drumul Byala Slatina–Knezha, situat în nordul Bulgariei, a fost închis până târziu în noaptea de joi spre vineri, iar pe ruta Ruse–Byala circulația camioanelor de peste 12 tone a fost restricționată.

Ninsorile abundente au provocat întârzieri între Varna și Dobrich și au dus la închiderea temporară a drumului dintre Veliko Târnovo și Pavlikeni, după ce un camion s-a răsturnat.

Se circulă în condiții de iarnă, spun autoritățile

Aproximativ 500 de utilaje de deszăpezire acționează pe drumurile din Bulgaria, iar șoferii sunt avertizați să circule cu prudență și să evite manevrele riscante.

Autoritățile rutiere bulgare spun că au situația este sub control. „Situația pe întreaga rețea de drumuri republicane este normală pentru condiții de iarnă. Toate companiile de întreținere sunt complet mobilizate și se află sub supraveghere strictă, iar drumurile sunt curățate și securizate”, a transmis Miroslav Țenov, responsabil cu monitorizarea traficului rutier la nivel național.

Restricții pe mai multe trasee

Drumul Oryahovo–Knezha, din nordul Bulgariei, în apropierea Dunării, rămâne închis din cauza riscului de acumulare suplimentară de zăpadă și a posibilității ca vehiculele să rămână blocate. Totodată, ruta montană Troyan–Karnare, din centrul Bulgariei, este închisă camioanelor, autobuzelor și altor vehicule grele.

Tot din cauza condițiilor meteo nefavorabile, traficul pe ruta Oryahovo–Bechet a fost suspendat temporar.

Pericol de polei în zonele montane

Însă poleiul rămâne cel mai mare pericol, mai ales după ninsorile și temperaturile sub zero grade. „Aproape invizibil, poleiul seamănă cu asfaltul umed și reduce semnificativ aderența, crescând riscul de derapaj, mai ales în curbe și la frânare”, au explicat specialiștii bulgari. Zonele montane din centrul Bulgariei, precum Pasul Republicii, sunt atent monitorizate din cauza riscului ridicat de alunecare.