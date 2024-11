S-au plantat primii copaci pentru Centura Verde Bucureşti-Ilfov. Amendamente depuse la noul Cod Silvic ce legiferează centurile verzi în toată ţara

Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde a marcat ieri, 31 octombrie, două borne importante atât pentru Centura Verde Bucureşti-Ilfov, cât şi pentru extinderea conceptului la nivel naţional: s-au făcut primele plantări din viitoarea centură verde a capitalei şi s-au depus amendamentele ce legiferează centurile verzi la nivel naţional prin noul Cod Silvic.

În prezenţa premierului Marcel Ciolacu şi a lui Alex Găvan, fondatorul Platformei Civice Împreună pentru Centura Verde, pe o suprafaţă totală de 3,5 ha s-a început plantarea a 15000 de puieţi (cu finalizare în zilele ce urmează) în Bragadiru, Cernica şi Brăneşti, reprezentând stejar, frasin, tei, diverse alte specii tari şi salcâm, în funcţie de amplasament. Terenurile au fost puse la dispoziţie de către Ministerul Mediului, prin Romsilva (zona pădurii Pustnicu) şi de către Ministerul Transporturilor, prin CNAIR (nodurile A0 cu DN6 şi cu A2). Îngrijirea plantaţiei până la starea de masiv revine Romsilva, respectiv CNAIR.

De asemenea, după asumarea creării de centuri verzi la nivel naţional ca parte a programelor de ţară pentru alegerile prezidenţiale ale lui Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde a venit în întâmpinare, a redactat şi a depus la Camera Deputaţilor amendamentele (bit.ly/3NKlfnV) la noul Cod Silvic menite să legifereze centurile verzi la nivel naţional.

Amendamentele au susţinerea oficială a Ministerului Mediului care, de altfel, a şi contribuit la redactarea versiunii finale.



Parlamentarii care s-au alăturat şi au semnat în calitate de coautori aceste amendamente sunt Ion-Marcel Ciolacu - deputat PSD, Nicolae-Ionel Ciucă - senator PNL, Cătălin Drulă - deputat USR, Kelemen Hunor - deputat UDMR, Mircea Fechet - deputat PNL, Oana-Alexandra Cambera - deputată neafiliată, Oana-Silvia Ţoiu - deputată USR, Alina-Ştefania Gorghiu - senatoare PNL, Tanczos Barna - senator UDMR, Liviu-Lucian Mazilu - senator PSD, DianaAnda Buzoianu - deputată USR, Sebastian-Ioan Burduja - deputat PNL, Ştefan-Radu Oprea - senator PSD, Aurel Oprinoiu - senator USR, Simona Bucura-Oprescu -deputată PSD, CristianAugustin Niculescu-Ţâgârlaş - senator PNL, Robert-Marius Cazanciuc - senator PSD, Andrei Răzvan Lupu - deputat neafiliat, Liviu-Ionuţ Moşteanu - deputat USR, Tudor-Vlad Benga - deputat neafiliat.

Aflat în procedură de urgenţă încă din primăvara acestui an, Codul Silvic va intra pe agenda Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic pentru dezbateri, luni, 4 noiembrie, şi va fi supus la vot în cadrul comisiei, marţi, 5 noiembrie, aceasta fiind una dintre cele trei comisii raportoare, înainte de a ajunge în plenul Camerei. Camera Deputaţilor este forul decizional.

Alex Găvan, conservaţionist, fondator Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde:

„A fi împreună pentru centurile verzi este ceva necesar să arate aceeaşi unitate şi aliniere a politicului ca şi parada de 1 decembrie unde, indiferent de partid, toată lumea este prezentă.



Sau, dacă vreţi, ca mersul la moaşte, care şi ele atrag magnetic şi transpartinic în speranţa ajutorului divin. Eu cred că Dumnezeu, Universul sau oricum i-am spune fiecare, lucrează prin oameni. Centurile verzi devin realitate prin cei care lucrează pentru ele, în slujba oamenilor şi în slujba naturii. Fără o natură sănătoasă, nici noi nu putem fi sănătoşi. Plantarea primilor puieţi din centura verde a capitalei şi depunerea amendamentelor la Cameră pentru legiferarea centurilor verzi la nivel naţional cu coautori din tot spectrul politic este un moment la care am visat încă din 2017, devenit acum realitate”.



Invitaţii pentru asumarea centurilor verzi ca parte a unui program de ţară pentru România aufost lansate şi către alţi candidaţi, dintre care încă doi au acceptat deja şi probabil, în următoarele zile, vom avea şi anunţul lor public.



Săptămâna trecută a avut loc şi prima întâlnire a grupului de lucru menit să pună în practică asumarea politică şi administrativă fără precedent în România realizată prin semnarea Memorandumului pentru Aer Curat, Sănătate şi Viitor (originalul scanat - https://bit.ly/3zC0cA0), de către preşedinţii principalelor partide politice, primul ministru, ministrul mediului, primarul Capitalei şi preşedintele consiliului judeţean Ilfov. Evenimentul a demarat crearea planului operaţional de implementare a centurii verzi a capitalei.



Centura Verde Bucureşti-Ilfov (www.centuraverde.ro) este un proiect de sănătate publică cu o puternică componentă socială şi antipoluare, dar şi de atenuare a efectelor schimbărilor climatice, parte a unei soluţii sistemice ce presupune şi o semnificativă componentă de mediu.



Cei trei piloni majori ai Centurii Verzi Bucureşti-Ilfov sunt punerea sub protecţie a puţinelor păduri rămase în Ilfov, împăduriri şi reîmpăduriri, respectiv deschiderea pădurii către oameni.



Iniţiativa Platformei Civice Împreună pentru Centura Verde a fost generată de contextul actual al poluării dramatice din Bucureşti şi din alte oraşe ale ţarii, coroborat cu tăierile îngrijorătoare de păduri din jurul Capitalei şi a altor zone periurbane. Platforma reuneşte sub umbrela sa, întrun demers apolitic, susţinerea a peste 150 de organizaţii neguvernamentale, grupuri civice şi persoane publice şi beneficiază de susţinerea Administraţiei Prezidenţiale.