Șase transporturi agabaritice, în deplasare luni seara pe șoselele din țară

Potrivit Centrului Infotrafic, luni, începând cu ora 22:00, șase transporturi agabaritice se vor deplasa pe șoselele din România.

Două dintre acestea vor pleca din Agigea spre județul Vaslui, pe traseul DN 39A – DN 39 – A4- DN 3 – DN 22C – DN 2A – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D -DN 24G – DN 24A -DN 24 – Mitoc, fiind formate din camioane cu înălțimea de 5,2 metri și masa cuprinsă între 99,98 și 114,3 tone.

Alte două transporturi, cu masa de 114, respectiv 115 tone, vor parcurge ruta PTF Nădlac II – A1 – A6 – DN 6 – DN 65 – DN 54 DN 52 – PTF Turnu Măgurele.

Un al cincilea transport, de 118 tone, se va deplasa pe traseul DN 21 – A2 – DNCB – A1 -DN 65 – DEX 12 – DN 6 – DN 56 – A6 – A1 – PTF Nădlac II.

Tot în această seară, un camion cu lățimea de 5,3 metri și înălțimea de 5,9 metri va tranzita ruta Buzău – DN 2B – DN 2 – DN 2A – DN 21 – A4 – DN 39 – PTF Agigea.

De asemenea, la miezul nopții, 25/26 august, vor porni alte trei transporturi speciale.

Două dintre acestea vor rula pe DN 2B, cu dimensiuni de până la 41 de metri lungime, 6,3 metri înălțime și o masă de 150 de tone. Un al treilea transport, de 97 de tone, va pleca de pe DNCB, către PTF Nădlac II.

Toate transporturile vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră, șoferii fiind sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor.