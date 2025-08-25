Două lebede, salvate de polițiștii pentru protecția animalelor

Conform unui comunicat transmis luni, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Măgurele au fost sesizați, duminică, prin apel la 112, despre faptul că mai multe persoane ar fi capturat lebede în zona Râului Argeș și ar fi părăsit locul faptei. La fața locului s-au deplasat polițiștii pentru protecția animalelor, care au identificat păsările speriate, dar fără leziuni vizibile.

Lebedele au fost preluate și încredințate reprezentanților unui centru de salvare și reabilitare a animalelor sălbatice, unde vor primi îngrijiri până la reintegrarea în mediul natural.

Cinci persoane, cu vârste între 21 și 33 de ani, sunt cercetate penal pentru rănirea animalelor cu intenție și uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Conform legislației în vigoare, lebedele sunt protejate și este interzisă uciderea sau capturarea acestora, perturbarea habitatului lor sau distrugerea cuiburilor.