Scădere cu 28% a numărului de cazuri de Covid în România

În perioada 13-19 octombrie, au fost înregistrate 1.164 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, în scădere cu 28,5% față de săptămâna precedentă. 327 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

S-au raportat 10 decese datorate COVID-19, 7 persoane de sex masculin și 3 de sex feminin. Grupele de vârstă la care s-au înregistrate decese sunt: 50-59 ani (3 cazuri), 60-69 ani (un caz), 70-79 ani (dpouă cazuri), respectiv 80 ani și peste (4 cazuri). În toate situațiile au fost prezente și comorbidități asociate.