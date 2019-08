Schimb de focuri în Philadelphia. Doi poliţişti blocaţi mai multe ore într-o clădire, salvaţi de forţele SWAT

Individul a deschis focul asupra poliţiştilor care efectuau miercuri o percheziţie într-o clădire din Philadelphia, pe baza suspiciunilor privind prezenţa unor traficanţi de droguri în locaţia respectivă, informează site-ul Politico.

Şase ofiţeri de poliţie au fost răniţi în cursul incidentului care s-a încheiat abia în cursul nopţii de miercuri spre joi.

Doi ofiţeri de poliţie şi trei civili, ce fuseseră reţinuţi în cursul operaţiunii, au rămas blocaţi timp de aproximativ cinci ore în clădirea în care s-a baricadat individul. O echipă SWAT s-a furişat în clădire la adăpostul întunericului pentru a-i salva pe cei cinci.

"WE NEED SWAT ASAP" In this 911 call you can hear the moment shots were fired leaving multiple officers injured. MORE INFO: https://t.co/WBeSPZ2Vsq pic.twitter.com/jxOyJCe99T