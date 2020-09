Şcoala fără profesori! Dascălii cu boli cronice se tem să vină la catedră

Nu mai înţelegi nimic din anunţurile contradictorii ale guvernanţilor, privind noul an şcolar? Îţi mai dau şi eu o veste care te va bulversa: profesorul preferat ar putea lipsi de la catedră. Daniela are astm bronşic şi se teme să vină la şcoală, ca să nu se infecteze cu coronavirus, ceea ce ar putea să îi agraveze starea de sănătate. Daniela este profesor de limba germană, de 20 de ani. În acest timp, i-au trecut prin mână, peste 5.000 de copii. Niciodată nu i-a fost atât de greu ca în acest an, când trebuie aleagă între elevi şi sănătatea ei. Dacă se infectează cu COVID-19, stare ei de sănătate riscă să se agraveze. Ca ea sunt zeci de cadre didactice în fiecare şcoală, iar sunt directorii sunt cei care trebuie să găsească o soluţie. Unii profesori vor preda on line, iar alţii şi-au luat concedii medicale. Situaţia adânceşte şi mai mult deficitul de dascăli. Mai ales că, tot de teama coronavirusului, profesorii care au vârsta pensionării, au cerut să se retragă. Numai în judeţul Timiş sunt 40 de astfel de cazuri, ceea ce înseamnă de două ori mai mult decât anul trecut.

„Sufăr de astm, am boli din acestea cu risc, colegii mei sunt mulţi dintre ei care au diferite boli. Ne gândim că multe lucruri nu au fost puse la punct, adică din partea conducerii şcolii s-a făcut tot posibilul, dar ne gândim cu adevărat cu îngrijorare cum vom proteja noi dascălii”, a afirmat Daniela Andrica, profesoară de limba germană.

„Pentru cei care sunt prezenţi în clasă, avem laptop instalat, videoproiector, lecţia va fi vizualizată de toată clasa, pe tablă. Va fi proiecţia lecţiei pe tablă. Problema se pune referitor la persoana care va supraveghea elevii în ora respectivă”, a menţionat Cerasela Bociu, director la Liceul Grigore Moisil Timişoara.

Marin Popescu, inspector şcolar general ISJ Timiş, a precizat că sunt multe solicitări de pensionare.

La nivelul judeţului Timiş, cred că este o tendinţă la nivel naţional, aceea că avem foarte multe solicitări de pensionare din timpul anului, pe anumite discipline. Cele mai afectate discipline sunt cele pentru profesorii din învăţământul primar şi profesori de matematică.