Prima pagină » Social » Scutul de forare „Sfânta Maria” a ajuns la Gara Băneasa

Scutul de forare „Sfânta Maria” a ajuns la Gara Băneasa

TBM „Sfânta Maria” a străpuns marți peretele viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, de pe aliniamentul viitoarei Magistrale 6 de metrou.
Scutul de forare „Sfânta Maria” a ajuns la Gara Băneasa
foto: facebook
Laura Buciu
20 ian. 2026, 17:08, Social

Scutul de forare „Sfânta Maria” excavează tunelul Liniei 2 pe Secțiunea SUD a Magistralei 6 de metrou, iar ziua de marți marchează finalizarea celui de al doilea segment de tunel de pe această linie.

Potrivit Metrorex, tunelul realizat până acum de utilajul gigant (TBM „Sfânta Maria” are o lungime de 97 de metri, greutate de 600 de tone, cap de foraj cu diametrul de 6,60 metri), între viitoarele stații de metrou Tokyo – Aeroport Băneasa – Gara Băneasa, însumează 2006 metri excavați și 1334 inele de tunel asamblate.

Lungimea tunelului subteran pe care îl va realiza TBM „Sfânta Maria” până la stația 1 Mai este de 6,6 km.

„Începem anul 2026 marcând încă o etapă relevantă în concretizarea Magistralei 6 de metrou! Parcursul ambelor două utilaje de foraj – TBM „Sfânta Maria” și TBM „Sfânta Ana” – este conform planificării de execuție pentru realizarea structurii de rezistență pentru Secțiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou! Utilajul „Sfânta Maria” a ajuns la Gara Băneasa, iar scutul de foraj „Sfânta Ana” se îndreaptă și el spre această destinație, parcurgând deja peste 1600 de metri și asamblând 1076 de inele de tunel”, precizează Mariana Miclăuș, director general Metrorex.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
Gandul
Mihaela și-a dat demisia pentru a avea grijă de iubitul ei italian, rămas paralizat. Ce a aflat românca pe 4 octombrie 2025
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal
Libertatea
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de rău! Ce să rostești 30 de zile
CSID
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor