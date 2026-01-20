Scutul de forare „Sfânta Maria” a ajuns la Gara Băneasa

Scutul de forare „Sfânta Maria” excavează tunelul Liniei 2 pe Secțiunea SUD a Magistralei 6 de metrou, iar ziua de marți marchează finalizarea celui de al doilea segment de tunel de pe această linie.

Potrivit Metrorex, tunelul realizat până acum de utilajul gigant (TBM „Sfânta Maria” are o lungime de 97 de metri, greutate de 600 de tone, cap de foraj cu diametrul de 6,60 metri), între viitoarele stații de metrou Tokyo – Aeroport Băneasa – Gara Băneasa, însumează 2006 metri excavați și 1334 inele de tunel asamblate.

Lungimea tunelului subteran pe care îl va realiza TBM „Sfânta Maria” până la stația 1 Mai este de 6,6 km.

„Începem anul 2026 marcând încă o etapă relevantă în concretizarea Magistralei 6 de metrou! Parcursul ambelor două utilaje de foraj – TBM „Sfânta Maria” și TBM „Sfânta Ana” – este conform planificării de execuție pentru realizarea structurii de rezistență pentru Secțiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou! Utilajul „Sfânta Maria” a ajuns la Gara Băneasa, iar scutul de foraj „Sfânta Ana” se îndreaptă și el spre această destinație, parcurgând deja peste 1600 de metri și asamblând 1076 de inele de tunel”, precizează Mariana Miclăuș, director general Metrorex.