Într-un răspuns transmis astăzi, în baza Legii 544/ 2001, Secţia Parchetelor militare din Parchetul General arată că în cazul accidentului de circulaţie din 30 august 2020, în care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, procurorii nu au început nici până în prezent urmărirea penală in personam şi, ca atare, nimeni nu are calitatea de suspect sau de inculpat.

Mai mult, procurorii Secţiei Parchetelor militare din Parchetul General susţin că în dosar s-a început urmărirea penală in rem (n.r. cu privire la faptă) pentru infracţiunile de vătămare corporală din culpă, iar acestea au fost ulterior extinse pentru infracţiunea de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

„În această cauză nu s-a început urmărirea penală in personam. Începerea urmăririi penale a fost dispusă in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2 şi 3 din Codul penal şi ulterior extinsă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, prev. de art. 350 alin. 1 şi 3 din Codul penal. (...) Numele şoferilor implicaţi în accident nu vă pot fi comunicate, cu menţiunea că nicio persoană nu are calitatea de suspect sau de inculpat în această fază a cercetărilor”, arată procurorii militari ai Parchetului General.

Miercuri, 9 septembrie 2020, în emisiunea „Marius Tucă Show”, în exclusivitate pentru Aleph News, George Nica, procurorul militar de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, cel care a avut în instrumentare o zi dosarul accidentului, a declarat că şi pe 3 septembrie 2020, atunci când i-a fost repartizată cauza, urmărirea penală în dosar era tot in rem ( n.r.cu privire la faptă), ca în prezent.

Procurorul George Nica a mai dezvăluit, pe Aleph News, că la 5 zile după accidentul în care a fost implicat ministrul Lucian Bode dosarul nu cuprindea nicio audiere a celor implicaţi, nici a martorilor, nu conţinea imaginile apărute public deja de mai multe zile, a spus că procesul verbal de constatare de la faţa locului nu fusese semnat şi de ofiţerul SPP implicat în accident- pentru că acesta se afla în spital, iar din 30 august până pe 3 septembrie – SPP nu informase Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti în legătură cu accidentul, deşi Serviciul de Protecţie şi Pază are această obligaţie legală.

George Nica a mai declarat că numele ministrului Lucian Bode nu apărea în niciun act al dosarului.

„Am reţinut că şoferul se numeşte parcă Nicolae Lupu. Am avut dosarul fix o zi, a doua zi mi-a venit ordonanţă de preluare a cazului. Nu s-au efectuat audieri de Poliţie. Nu există nicio declaraţie a lui Bode la dosar. Procesul de constatare era la dosar. Declaraţii nu au fost luate separat de acel proces verbal. Conform Codului de Procedură Penală, Poliţia putea să le ia nişte declaraţii. Actele se păstrează ulterior declinării dosarului. Imaginile nu erau la dosar”, a declarat procurorul Nica, pentru Aleph News.

„În procesul verbal era ceva menţionat de Bode?”, l-a întrebat pe procuror moderatorul Marius Tucă. „Nu, nimic”, a răspuns acesta.

Deşi solicitată în baza legii, Secţia Parchetelor militare din Parchetul General nu a dorit să transmită dacă în dosar au început audierile şi data la care au început acestea. Până în prezent, Serviciul de Protecţie şi Pază nu a răspuns la solicitarea făcută în baza legii 544/2001.

Accidentul de circulaţie produs de un autoturism Volkswagen Touareg al Serviciului de Protecţie şi Pază, un subofiţer SPP şi în care a fost implicat şi ministrul Lucian Bode a avut loc acum 13 zile, în comuna Drăganu, judeţul Argeş.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Judeţene Argeş şi imaginilor publice apărute, „s-a stabilit că maşina ministrului Bode circula pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa regulamentar din sens opus, în condiţiile efecturării unei depăşiri neregulamentare”.

„În urma evenimentului rutier au fost răniţi şoferul primei maşini şi o pasageră din al doilea autovehicul - o femeie de cetăţenie poloneză. Şi şoferul acestei maşini este tot de cetăţenie poloneză”, a comunicat Poliţia Judeţeană Argeş, subofiţerul SPP fiind transportat la spital, potrivit procurorului George Nica.

Ulterior, preşedintele României, Klaus Iohannis a declarat că accidentul în care a fost implicat ministrul Bode „cu greu poate fi comparat cu accidentul în care a fost implicat fostul ministru Gabriel Oprea”, vicepremierul Raluca Turcan a spus că ministrul Bode „stătea de bancheta din spate, dormea şi practic nu are nicio vină în generarea accidentului” iar ministrul Bode a susţinut că „demnitarul nu are dreptul să-i spună şoferului să meargă mai tare sau mai încet, mă odihneam pe bancheta din spate, regret nespus acest incident”.

Pe 3 septembrie 2020, la 5 zile după accident, dosarul a fost preluat de la Parchetul Judecătoriei Piteşti de către Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti. A doua zi, pe 4 septembrie 2020, din dispoziţia Procurorului General al României, Gabriela Scutea, dosarul fost mutat din nou, de data aceasta la Secţia Parchetelor Militare din Parchetul General, acolo unde cauza este instrumentată în prezent.