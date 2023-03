Sfaturi de top pentru părinţi pentru a-i face pe copii să doarmă noaptea

Ea sugerează să respecte o oră de culcare şi de trezire constantă, să iasă afară şi să se culce când sunt obosiţi pentru a dormi, nu pentru a se relaxa.

Consultantul în somn, din Hamilton, Toronto, Canada, descrie bebeluşii ca fiind "creaturi ale obişnuinţei".

„Dacă există o mişcare pe care [părinţii] o fac şi care este greşită, aceasta este să se teamă de fiecare dată când un bebeluş plânge. Şi se angajează să facă tot ce pot pentru a opri plânsul bebeluşilor”.

Palmerston spune că atunci când acest lucru devine un obicei, bebeluşii vor începe "să se trezească aproximativ la fiecare oră”, potrivit Independent.

Ea avertizează că părinţii care continuă să se ducă la copilul lor atunci când acesta plânge noaptea îl expun riscului de a avea un "somn hiper-fracţionat", care se referă la un somn întrerupt în mod constant.

Faptul că nu beneficiază de un somn solid ar putea exacerba orice probleme de sănătate mintală existente sau noi care fuzionează, spune ea, iar părinţii care sunt profund obosiţi ar putea să nu fie capabili să acorde la fel de multă atenţie copiilor lor în timpul zilei.

„Ştim că oboseala are un efect similar şi, uneori, mai rău asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, ca şi ingerarea de alcool sau fumatul de canabis. Corpul are nevoie de somn, pur şi simplu. Corpul are nevoie de somn pentru a se regenera pentru a funcţiona în mod optim. Dacă ne gândim la corp ca la o maşină, somnul este unsoarea care menţine angrenajele în bună stare de funcţionare. Dacă nu avem suficient somn, atunci angrenajele încep să se tocească şi să deterioreze maşina însăşi”.

Ea a subliniat condiţiile de sănătate exacerbate de lipsa somnului, cum ar fi bolile metabolice (hipertensiune arterială, rezistenţă la insulină, probleme de greutate), diabetul şi bolile de inimă.

O modalitate de a preveni oboseala este de a stabili un program de somn regulat, mergând la culcare şi trezindu-vă la aceeaşi oră în fiecare zi, spune Palmerston.

„La fel ca în cazul bebeluşilor, consecvenţa este cheia, ore de culcare constante, ore de trezire constante, chiar şi în zilele libere", spune ea.

Alte sfaturi ale lui Palmerston pentru a face copiii să doarmă este de a da sunetul mai încet la orice monitor pentru copii, astfel încât părinţii să nu continue să se agite cu copiii la orice sunet, şi de a se ţine de o rutină.