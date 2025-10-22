Și bărbații pot fi „femei de serviciu”. Campanie națională pentru schimbarea denumirii meseriei

Ce se dorește să se schimbe

Inițiatorii campaniei propun ca denumirea oficială din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) „femeie de serviciu” (cod 911201) să fie înlocuită cu termenul „persoană de serviciu” – o formulare neutră, incluzivă și corectă, similară cu alte denumiri existente. Ei subliniază că, dacă modul în care se vorbește modelează modul în care se gândește, atunci schimbarea limbajului poate reprezenta un prim pas spre schimbarea mentalităților.

De ce este importantă această actualizare

România se confruntă în continuare cu inegalități de gen:

femeile dețin mai puțin de 20% din locurile din Parlament (Sursă: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2023);

(Sursă: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2023); funcțiile de conducere sunt ocupate, în mare parte, de bărbați;

iar expresii precum „femeie de serviciu” consolidează limite sociale rigide privind cine „ar trebui” să facă această muncă.

Schimbarea denumirii ar însemna recunoașterea egalității de șanse și respectul pentru toate persoanele care muncesc cinstit, indiferent de gen sau statut.

Demersul urmărește să elimine stereotipurile de gen asociate meseriei și să aducă mai mult respect pentru toți cei care lucrează în domeniul curățeniei. Potrivit inițiatorilor, formularea actuală perpetuează o imagine învechită, legată exclusiv de femei, asupra acestei profesii.

Campania atrage atenția asupra modului în care limbajul influențează percepțiile sociale și felul în care este valorizată munca fizică.

„Când se vorbeşte despre curăţenie, asocierea imediată este cu femeile. Sintagma femeie de serviciu este, din nefericire, o etichetă care discriminează şi menţine o percepţie peiorativă asupra acestui job, neschimbată de generaţii. Serviciile de curăţenie nu ar trebui să ţină cont de gen. Schimbarea denumirii în persoană de serviciu înseamnă respect pentru toţi cei care muncesc cinstit, indiferent de gen sau statut”, a declarat un reprezentant Vileda, potrivit Paginademedia.ro.

Carmen Nemeş, preşedinta Asociaţiei Anais, subliniază că acțiunea nu se rezumă doar la un cuvânt:

„Această campanie nu este doar despre o denumire, ci despre recunoaşterea valorii muncii fără etichete discriminatorii. Termenul actual nu reflectă principiile egalităţii şi nici realitatea. Schimbarea în persoană de serviciu este un pas necesar spre o societate mai incluzivă.”

Campania se desfășoară între 15 octombrie și 15 noiembrie 2025 și este însoțită de o petiție națională adresată Ministerului Muncii, prin care se solicită modificarea oficială a denumirii ocupației în documentele oficiale.