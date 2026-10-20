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Sindicatele din Educație: Școala a ajuns un loc fricii pentru copii și profesori

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” cer măsuri urgente pentru creșterea siguranței în școli, inclusiv promovarea unui act normativ pentru combaterea violenței școlare, și avertizează că ar putea declanșa proteste la nivel național dacă autoritățile nu intervin.
Sindicatele din Educație: Școala a ajuns un loc fricii pentru copii și profesori
Sursa foto: Facebook/Fsli Romania
Cosmin Pirv
20 oct. 2026, 12:34, Social
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Solicitarea sindicatelor din Educație vine după agresiunea de la o școală din Bistrița, în care a fost implicat un elev de 13 ani, dar și după un caz recent din Timișoara, în care un cadru didactic ar fi fost agresat de rudele unui elev.

Cele două federații susțin că violențele din școli nu reprezintă incidente izolate și reclamă lipsa unor măsuri ferme pentru protejarea profesorilor și a elevilor.

„În ultimii ani, s-au înregistrat numeroase situații în care profesorii au fost amenințați, agresați verbal sau fizic de către elevi și părinți, iar toate apelurile noastre repetate către guvernanți de a interveni prin măsuri ferme împotriva acestui flagel au fost complet ignorate”, arată sindicaliștii.

Ei susțin că școala „a ajuns un loc al insecurității și al fricii pentru copii și profesori deopotrivă”.

Aceștia cer, între altele, reanalizarea asigurării pazei în unitățile de învățământ și atrag atenția asupra lipsei specialiștilor, în special a psihologilor școlari.

„Un profesor NU trebuie să intre cu teamă pentru propria viață în sala de clasă!”, transmit reprezentanții sindicatelor.

„Privim cu îngrijorare la ceea ce se întâmplă în state precum Franța sau Italia, unde tolerarea actelor de huliganism și subminarea constantă a autorității școlii au degenerat în revolte violente ale elevilor și în conflicte deschise, greu de controlat. România riscă să alunece vertiginos spre același scenariu periculos dacă manifestările agresive din școli – și nu numai – continuă să fie tratate cu pasivitate”, mai transmit federațiile sindicale.

Acestea solicită viitorului ministru al Educației să trateze cu prioritate problema securității din școli și să promoveze măsuri concrete pentru prevenirea violenței. În lipsa unor intervenții din partea autorităților, federațiile avertizează că vor lua în calcul declanșarea unor proteste la nivel național.

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