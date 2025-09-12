Șofer din Sibiu, reținut la Daneș după ce a fost prins băut la volan, la o zi după ce şi-a redobândit permisul

Un bărbat de 41 de ani din comuna Şelimbăr, judeţul Sibiu, a fost reţinut de poliţiştii Secţiei 10 Poliţie Rurală Sighişoara după ce a fost depistat conducând sub influenţa alcoolului, la o zi după ce şi-a redobândit dreptul de a conduce, suspendat anterior pentru o infracţiune similară.

Incidentul a avut loc pe raza localităţii Daneş, unde autoturismul condus de bărbat se deplasa haotic. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentraţie de 1,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei exacte în sânge.

Pe baza probatoriului, poliţiştii l-au introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Mureş, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara.

Autorităţile reamintesc că alcoolul şi substanţele psihoactive afectează grav capacitatea de concentrare şi reacţie, cresc riscul de accidente şi pun în pericol viaţa tuturor participanţilor la trafic.