Șoferii scapă de cozi la Podul Giurgiu – Ruse. Plata online devine disponibilă din 15 iunie

Sistemul electronic eTarifGiurgiuPod (eTGP) va permite achitarea în avans a taxei de traversare. Vehiculele care au plătit online vor beneficia de benzi dedicate și acces mai rapid prin punctul de control, transmite CNAIR.

Două benzi dedicate pentru plata online

La ieșirea din România, prin Agenția de Control și Încasare Giurgiu, circulația se desfășoară pe opt benzi.

Benzile 3 și 4 vor fi rezervate șoferilor care au achitat online cu cel puțin trei minute înainte de accesul în zona de control. Pentru aceste vehicule, bariera se va deschide automat după verificarea numărului de înmatriculare.

Celelalte șase benzi vor rămâne destinate plăților efectuate la ghișeu, în numerar sau cu cardul. Acestea vor fi folosite și de categoriile exceptate de la plată.

Cât costă traversarea

Tariful pentru o trecere este de 15 lei. Prin platforma eTGP poate fi plătit tariful pentru o singură trecere pentru un vehicul, sau un pachet de 20 de trecerei pentru același vehicul. Ambele variante sunt valabile 12 luni de la data achiziției.

Trecerile neutilizate în acest interval expiră automat. Acestea nu pot fi transferate și nu sunt rambursabile.

Cum funcționează sistemul

Plata se realizează în regim de preplată. Șoferii pot utiliza platforma web eTarifGiurgiuPod sau aplicația mobilă disponibilă pentru Android și iOS.

Sistemul verifică automat existența unei plăți valide pentru numărul de înmatriculare al vehiculului.

Dacă plata este confirmată, bariera se ridică automat. În lipsa unei plăți valabile, accesul nu este permis.

CNAIR: Datele introduse trebuie verificate cu atenție

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere atrage atenția că utilizatorii sunt responsabili pentru corectitudinea datelor introduse în sistem.

Sumele achitate pentru numere de înmatriculare introduse greșit nu pot fi recuperate.

Potrivit CNAIR, compania nu răspunde pentru informațiile incorecte sau incomplete furnizate de utilizatori.

Persoanele care consideră că o trecere a fost consumată eronat pot solicita verificarea situației printr-o cerere scrisă.