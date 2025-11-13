Spitalul Județean de Urgență Sibiu a instalat panouri informative și marcaje tactile pentru nevăzători

Anunțul a fost dat joi, pe Facebook, de reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

„Astăzi ne reamintim cât de important este ca fiecare persoană care ajunge în spital să se simtă în siguranță, văzută și respectată — indiferent de provocările cu care se confruntă”, au precizat reprezentanții spitalului.

Pentru a crea un mediu prietenos, dar și accesibil pentru toți pacienții, la Spitalul Județean din Sibiu au fost instalate noi panouri informative, atât cu scris obișnuit, cât și Braille, dar și marcaje tactile pentru nevăzători, gândite pentru orientare și deplasare în deplină siguranță, potrivit reprezentanților spitalului.

Momentan, panourile și marcajele sunt instalate la parterul spitalului. Până la sfârșitul anului, condițiile adaptate pentru nevăzători vor fi disponibile în tot spitalul.