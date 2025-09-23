Starea igienei orale în România: jumătate dintre români merg la dentist doar când apar dureri

Peste 52% dintre români merg la medicul stomatolog doar atunci când au dureri sau probleme dentare, arată raportul „Starea Igienei Orale”, realizat pe un eșantion reprezentativ național de 1.002 respondenți de către grupul Prodent Dr Gruia, prin platforma iVox.

Studiul evidențiază că 41% dintre români merg la dentist din cauza cariilor, iar 37% nu au mai fost la stomatolog de peste 1–2 ani.

Datele arată că mai puțin de trei din zece respondenți fac controale de rutină anual, sub 20% merg la control la șase luni, iar 15% ajung la stomatolog la intervale de 2–3 ani.

„Prevenția este esențială în sănătatea orală, însă mai puțin de jumătate dintre români respectă controalele periodice”, explică Dr. Dan Gruia.

În privința igienei orale zilnice, majoritatea românilor își periază dinții cel puțin o dată pe zi: 51,5% o fac de două ori pe zi sau mai mult, iar 37,9% o dată pe zi. Totuși, folosirea metodelor suplimentare de igienizare, precum ața dentară, apa de gură sau dușul bucal, rămâne redusă: aproape 22% nu folosesc niciodată ața dentară și apa de gură, iar peste jumătate nu folosesc deloc dușul bucal.

În ceea ce privește vizitele la stomatolog, 19,2% merg la control la șase luni, 28,8% anual, iar 3,3% nu au fost niciodată la dentist. Cele mai frecvente motive pentru vizitele la cabinet sunt cariile (41,5%), urmate de detartraj și igienizare (26,9%) și dureri dentare (16,7%), în timp ce problemele gingivale reprezintă 8,7%.

Studiul a fost realizat între 5 și 10 august 2025, prin metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), și reflectă structura socio-demografică a populației utilizatoare de internet din România, cu o marjă de eroare de ±5%.