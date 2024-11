Studiu: Starea de spirit a românilor: între optimism şi pragmatism

Un nou studiu al Life is Hard şi realizat de firma de cercetare Cult Research oferă o privire detaliată asupra stării de spirit, preocupărilor şi deschiderii faţă de asigurări ale românilor din 2024. Studiul, realizat pe un eşantion reprezentativ de 795 de persoane active online, identifică 4 segmente distincte în rândul populaţiei: avangardiştii, centraţii pe sine, spectatorii sociali şi deconectaţii social.

Conform studiului, intitulat BARES.AS - Baremul Comportamentelor Responsabile şi al Asigurărilor din România, 55% dintre români se declară optimişti, în timp ce 15% adoptă o atitudine pragmatică. Totuşi, stresul şi oboseala sunt resimţite de 12% dintre participanţi, iar 6% se consideră pesimişti. Generaţia Z şi Generaţia Y se arată mai optimiste decât Generaţia X şi Baby Boomers, însă pragmatismul este mai accentuat la generaţiile mai în vârstă.

„Studiul pe care Life is Hard l-a realizat oferă o radiografie cuprinzătoare a modului în care românii privesc asigurările în 2024, într-un context plin de incertitudini economice şi sociale. Pentru noi, acest demers este strâns legat de misiunea companiei – More Life, prin care ne propunem să contribuim la îmbunătăţirea calităţii vieţii prin soluţii digitale de protecţie şi securitate accesibile şi personalizate. Totodată, studiul ne permite să ne menţinem conectaţi la nevoile reale ale românilor, oferindu-ne o înţelegere clară a preferinţelor lor în materie de risc, protecţie şi stabilitate financiară. Companiile de asigurări au astfel oportunitatea de a adapta produsele pentru a răspunde unor aşteptări tot mai diverse, unde accesibilitatea şi încrederea sunt criterii esenţiale”, a declarat Cătălin Chiş, CEO Life is Hard.

Românii rămân precauţi în faţa viitorului. Principalele preocupări care pot afecta calitatea vieţii sunt problemele de sănătate (68%), urmate de dificultăţile financiare (59%) şi problemele de securitate (35%), inclusiv teama de un posibil conflict în care România ar putea fi implicată. Aceste rezultate sugerează o nevoie tot mai mare de soluţii de protecţie personală şi financiară.

Criteriile după care românii îşi aleg asigurările reflectă un interes pragmatic. Preţul rămâne cel mai important factor în decizia de achiziţionare (70%), urmat de încrederea în compania de asigurări (58%) şi experienţa în domeniu (37%). În ceea ce priveşte experienţele cu asigurările, 46% dintre români au o percepţie oarecum pozitivă, în timp ce 32% se declară foarte mulţumiţi de produsele de asigurare pe care le-au folosit.

„Cercetarea pe care am realizat-o împreună cu Life is Hard arată că românii sunt tot mai deschişi către produse de asigurare inovatoare. Asigurările comportamentale, adaptate stilului de viaţă şi obiceiurilor sănătoase, precum şi cele pentru sănătatea mintală, câştigă teren, mai ales în rândul segmentului <Centraţii pe sine>, din care 40% se arată interesaţi de aceste produse. În schimb, asigurările bazate pe inteligenţă artificială şi colaborările cu fintech-uri rămân mai puţin înţelese de publicul larg”, a adăugat Paul Acatrini – Research Manager & Managing Partner Cult Research

Studiul BARES.AS, prezentat în cadrul Transylvania Insurance Days 2024, subliniază existenţa a patru segmente principale ale populaţiei, fiecare cu atitudini distincte faţă de asigurări:

● Avangardiştii (23%): Optimişti, cu cele mai mari venituri şi orientaţi către soluţii de asigurare complexe.

● Centraţii pe sine (37%): Focalizaţi pe sănătatea emoţională şi fizică, preocupaţi de viitor, dar cu o atitudine individualistă.

● Spectatorii sociali (27%): Mai afectaţi de scumpiri şi mai puţin dispuşi să încheie poliţe de asigurare din cauza satisfacţiei scăzute cu stilul lor de viaţă.

● Deconectaţii social (13%): Cei mai vulnerabili, cu venituri mici şi interes minim pentru asigurări, fiind categoria care încheie cele mai puţine poliţe.