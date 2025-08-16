Suceava: Un râs ținut ca animal de companie a scăpat pe străzile orașului Fălticeni

Un râs de companie, adus de un bărbat din Iași care se afla în vizită la rude, a fost văzut plimbându-se prin orașul Fălticeni, după ce a scăpat din lesă.

„Din verificările efectuate, s-a stabilit că un bărbat din județul Iași, aflat în vizită la rude în Fălticeni, a adus cu el un râs în vârstă de aproximativ un an, pe care îl achiziționase din Polonia. Animalul era ținut în lesă, însă la un moment dat a scăpat de sub controlul proprietarului”, informează Jandarmeria Suceava.

Jandarmii, împreună cu celelalte instituții abilitate, au intervenit în zonă pentru gestionarea situației și pentru asigurarea siguranței cetățenilor.

Autoritățile recomandă locuitorilor din Fălticeni să fie prudenți, să evite apropierea de animal în cazul în care îl observă și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 pentru a semnala prezența acestuia.