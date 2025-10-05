Sute de persoane și zeci de mașini, căutate în spațiul Schengen, au fost găsite de polițiștii români

În perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2025, polițiștii români, alături de partenerii din statele membre Schengen, au desfășurat acțiuni coordonate pentru combaterea criminalității transfrontaliere.

În urma verificărilor, au fost depistate 507 persoane, 42 de autovehicule și 68 de documente care figurau în Sistemul Informatic Schengen (SIS).

Pe teritoriul României au fost identificate 374 de persoane care făceau obiectul unor semnalări SIS, în urma schimbului de informații prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională al IGPR.

Polițiștii au pus în aplicare 15 mandate europene de arestare și au descoperit 39 de persoane semnalate cu refuzul intrării sau șederii în spațiul Schengen.

Alte 178 de persoane erau căutate pentru participarea la proceduri judiciare, iar 7 figurau ca dispărute.

Totodată, au fost ridicate 26 de documente și 41 de autovehicule căutate de partenerii Schengen pentru confiscare sau probe în anchete.

În același timp, partenerii străini au identificat 133 de persoane căutate de autoritățile române.

Dintre acestea, 20 erau urmărite în baza unor mandate europene de arestare, 23 aveau interdicții de intrare în Schengen, 18 erau vizate pentru proceduri judiciare, iar 11 figurau ca dispărute.