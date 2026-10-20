Prima pagină » Social » Tânăr de 20 de ani, lovit de metrou. Ar fi încercat să se sinucidă

Tânăr de 20 de ani, lovit de metrou. Ar fi încercat să se sinucidă

Marți dimineață, un tânăr de 20 de ani ar fi încercat să se sinucidă în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, pe magistrala M2. Tânărul a fost surprins și accidentat de tren.
VIDEO | Lucrările la calea ferată București – Giurgiu au ajuns la 19%
VIDEO | Lucrările la calea ferată București – Giurgiu au ajuns la 19%
Nicușor Dan: A devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci care să acopere o voce legitimă
Nicușor Dan: A devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci care să acopere o voce legitimă
Cum se adaptează România la dificultățile cu care se confruntă SUA. Kelemen Hunor: Din Marea Neagră se acoperă necesarul de gaze naturale
Cum se adaptează România la dificultățile cu care se confruntă SUA. Kelemen Hunor: Din Marea Neagră se acoperă necesarul de gaze naturale
Kelemen Hunor, despre ascensiunea extremei drepte în România: „Un vot împotriva establishment-ului politic”. Ce spune despre AUR
Kelemen Hunor, despre ascensiunea extremei drepte în România: „Un vot împotriva establishment-ului politic”. Ce spune despre AUR
Ilie Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: Orice sprijin pe care îl primești de la parteneri este binevenit
Ilie Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: Orice sprijin pe care îl primești de la parteneri este binevenit
Daiana Rob
20 oct. 2026, 11:32, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Metrorex informează că astăzi, 20.10.2026, în jurul orei 10:40, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1, a avut loc o posibilă tentativă de suicid”, transmite compania.

În ceea ce privește circulația trenurilor la metrou, aceasta va fi reorganizată.

„Personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și celorlalte organe abilitate”, transmite compania de transport.

Potrivit DGPMB, la ora 10:35, tânărul a  fost surprins și accidentat de tren.

„La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii, iar din primele verificări, s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației Constantin Brâncoveanu, un tânăr, în vârstă 20 de ani, ar fi coborât pe calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprins și accidentat de către acesta”, transmite DGPMB.

La fața locului au intervenit echipajele de prim-ajutor pentru salvarea tânărului.

„La acest moment, echipajele de ajutor acționează pentru salvarea acestuia”, transmite DGPMB.

Polițiștii de la Transportul Public – Serviciul Poliție Metrou, fac verificări pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul.

Circulația, reorganizată

De asemenea, Metrorex va participa la anchetă pentru a fi stabilite împrejurările în care s-a produs evenimentul.

În ceea ce privește circulația trenurilor, călătorii vor fi informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri.

„Vom reveni cu detalii când circulația se va relua în condiții normale”, a transmis Metrorex.

Persoanele care se confruntă cu depresie, anxietate și stări suicidale pot să sune gratuit la numărul 0800 801 200, linie telefonică pusă la dispoziție de Alianța Română de Prevenție a Suicidului. 

Recomandarea video

SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
GSP.ro
Ucraina, cel mai mare debitor al FMI din Europa cu aproape 14,5 miliarde de dolari. Datoria uriașă o plasează pe locul doi în lume. Cine conduce clasamentul mondial al datornicilor
Gandul
Remi i-a dat ”fatala” lui Narcis! Am aflat ce obiect intim i-a oferit la bonfire. Gestul care l-a scos din minți
Cancan
GALERIE FOTO. Considerată „cea mai sexy femeie din lume”, blonda a dezvăluit un „secret” intim și a devenit virală
Prosport
Ministru uitat într-o cameră, „vizirul administrației” și atmosferă anostă la audieri. Avize pozitive pe bandă rulantă pentru „oamenii lui Luca Niculescu”
Libertatea
Ce spun specialiștii despre comportamentul elevului care și-a atacat profesoara la o școală din Bistrița: „A fost un gest de teribilism”
CSID
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Promotor