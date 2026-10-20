Tânăr de 20 de ani, lovit de metrou. Ar fi încercat să se sinucidă

„Metrorex informează că astăzi, 20.10.2026, în jurul orei 10:40, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1, a avut loc o posibilă tentativă de suicid”, transmite compania.

În ceea ce privește circulația trenurilor la metrou, aceasta va fi reorganizată.

„Personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și celorlalte organe abilitate”, transmite compania de transport.

Potrivit DGPMB, la ora 10:35, tânărul a fost surprins și accidentat de tren.

„La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii, iar din primele verificări, s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației Constantin Brâncoveanu, un tânăr, în vârstă 20 de ani, ar fi coborât pe calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprins și accidentat de către acesta”, transmite DGPMB.

La fața locului au intervenit echipajele de prim-ajutor pentru salvarea tânărului.

„La acest moment, echipajele de ajutor acționează pentru salvarea acestuia”, transmite DGPMB.

Polițiștii de la Transportul Public – Serviciul Poliție Metrou, fac verificări pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul.

Circulația, reorganizată

De asemenea, Metrorex va participa la anchetă pentru a fi stabilite împrejurările în care s-a produs evenimentul.

În ceea ce privește circulația trenurilor, călătorii vor fi informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri.

„Vom reveni cu detalii când circulația se va relua în condiții normale”, a transmis Metrorex.

Persoanele care se confruntă cu depresie, anxietate și stări suicidale pot să sune gratuit la numărul 0800 801 200, linie telefonică pusă la dispoziție de Alianța Română de Prevenție a Suicidului.