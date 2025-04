Taxa turistică revine în Veneția. Care este noutatea din acest an pentru turiștii care fac rezervări în ultimul moment

Taxa turistică revine în Veneția și în acest an, începând de vineri, 18 aprilie. Noutatea din acest an este aceea că turiștii care fac rezervări de ultim moment vor fi nevoiți să plătească o taxă turistică dublă, scrie The Guardian.

Taxa din acest an, care poate fi rezervată online, rămâne în cuantum de 5 euro. Totuși, ea se va dubla dacă este cumpărată în termen de trei zile înainte de sosirea în oraș. În plus, taxa va fi aplicată la 54 de date, în special în weekenduri, între 18 aprilie și 27 iulie. Măsura se aplică între orele 8.30 și 16.00, ora locală.

Anul trecut, Veneția a fost primul mare oraș turistic din lume care a introdus o astfel de taxă turistică, în lupta împotriva turismului excesiv. Măsura a avut un impact redus în privința numărului de vizitatori, însă a adus la bugetul local aproximativ 2,4 milioane de euro.

Anual, aproximativ 30 de milioane de persoane vizitează Veneția, majoritatea turiștilor venind doar pentru o zi.